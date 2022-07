A vádirat szerint az elkövető mintegy tíz éve élt együtt a sértettel Veszprémben, majd 2016- ban házasságot is kötöttek - írja közleményében a Veszprém Megyei Főügyészség. Már együttélésük kezdeti időszakában is többször előfordult, hogy ittas állapotban bántalmazta párját, aki a végtagjain, néha pedig az arcán is véraláfutásos sérüléseket szenvedett, de a környezetében élők előtt tagadta azok okát.

A férfi 2020. augusztus végén az otthonukban szintén bántalmazta feleségét, aki emiatt az arcán és a nyakán zúzódásos, a fején duzzanattal járó, több hét alatt gyógyuló sérüléseket szenvedett. Néhány nappal később azután újra összeveszett a sértettel, melynek során a földre lökte, a berendezési tárgyakat pedig a földhöz vágta. A sértett ekkor telefonon a lányától kért segítséget, aki értesítette a rendőröket, ám a kiérkező járőröknek a nő félelmében már nem mert beszámolni a történtekről.

A vádlott 2020 októberében, egy újabb veszekedés során ismét megütötte házastársát, aki kérte, hogy hadd mehessen el otthonról, mire a férfi újra megütötte, majd telefonját, kulcsát elvette és emeleti lakásukba zárta az asszonyt.

Ezt követően egy hosszabb idő bántalmazás nélkül telt, ám tavaly augusztusban a férfi ittasan lökdösni kezdte a feleségét, a karját szorongatta. A sértett ki akart térni a konfliktus elől, a vádlott azonban akarata ellenére kirángatta a szobájukból, és zúzódásos sérüléseket okozva ismét bántalmazta a házastársát, aki végül pár nap múlva elmenekült a közös lakásból.

Az ügyészség a vádiratában tárgyalás mellőzésével büntetővégzés meghozatalát és abban felfüggesztett börtönbüntetés kiszabását indítványozta az elkövetővel szemben.