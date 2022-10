Azt mondta, a legnagyobb internetes piactéren feladott egy hirdetést, mert egy használt ágybetétet akart eladni. Nemsokára egy üzenetküldő alkalmazásban jelentkezett egy illető, aki hibás magyarsággal írt; azt kérdezte, hogy eladó-e még a matrac és milyen állapotban van. Olvasónk megírta neki, hogy jó állapotban van és eladó. Gyanút keltett neki az illető arcképe, mert látta, hogy az egy internetről letöltött női fotó. Gyanús volt az is, hogy egyszer magázta, máskor tegezte az illető, aki nem is különösebben érdeklődött az áru iránt, és alkudni sem próbált. Az illető felajánlotta, hogy csomagküldő szolgálat futárja eljön az ágybetétért, ennek költségét természetesen ő állja. Küldött egy linket a csomagküldő szolgálathoz, melyen az ő adatai voltak olvashatók (egy szombathelyi cím szerepelt rajta), és ezután olvasónknak ki kellett volna választani, hogy melyik a számlavezető bankja. Ekkor kezdett igazán gyanakodni, ugyanis egyből a bank bejelentkezési oldalára irányították.

Ezalatt olvasónk rákeresett az interneten a csomagküldő szolgálat nevére és a csalás szóra, és rögtön több cikkben olvashatott arról, hogy sok embert megkárosítottak már szó szerint ugyanezzel a módszerrel, és hogy a csomagküldő is feljelentést tett az ügyben.

Közben az üzenetküldőben az illető sürgette az eladót, kérdezte, hogy megkapta-e a pénzt. Ezt azzal a céllal tette, hogy az eladó minél előbb jelentkezzen be a banki oldalára és adja meg adatait. Erre olvasónk visszaírta, még nem kapta meg a pénzt, de éppen hasonló csalásokról olvas az interneten. Hozzátette, ez nem jött be! Erre a válasz egy smiley (nevető hangulatjel) volt. Ezután olvasónk azonnal letiltotta a felhasználót és hívta a Naplót. Nem sokon múlt, hogy nem nullázták le bankszámláját.

Az üggyel kapcsolatban megkeressük a rendőrséget is, válaszukat később közöljük.