A gyanúsított több mint egy éve élt élettársi kapcsolatban a sértettel, és a megalapozott gyanú szerint államtagadó elveket vallva, a nő személyi okmányait elvette, a neki nem tetsző magatartását pedig tettlegességgel torolta meg. A rendszeres bántalmazások során tenyérrel ütötte, míg 2022 januárjában a szoba padlójára, szeptemberben pedig szintén az ágyról a földre dobta a sértettet. A gyanúsított a bántalmazások során fenyegette is az asszonyt, akinek azt is megtiltotta, hogy a gyógyszereit bevegye, a pénzét is elvette. A férfi ezáltal a kiszolgáltatott állapotba került sértett személyiségét és önálló akaratát megtörte.

A bíróság az ügyészség indítványával egyetértve, a szökés és elrejtőzés, a bűnismétlés és a bizonyítás megnehezítésének veszélye miatt elrendelte a cselekményét részben felfüggesztett szabadságvesztés próbaideje alatt elkövető gyanúsított letartóztatását. Az elkövető a végzés ellen fellebbezett, így az nem végleges.

Előzmények: https://www.police.hu/hu/hirek-es-informaciok/legfrissebb-hireink/bunugyek/rendszeresen-bantalmazta-es-lelki-terror-alatt#3