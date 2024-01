Sajnos 2023-at sem úsztuk meg bűnügyek nélkül. Igazoltatások közben is buktak le jómadarak, de akadt, aki kerti tavat csinált magának a Balatonból például. Embercsempésszel is meggyűlt a baja rendőreinknek, mobilos kukkolót is fogtak, hogy csak néhányat említsünk az olvasóinkat leginkább érdeklő esetekből. Lássuk a tíz legolvasottabb krimihírt!