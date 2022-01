Még több mint egy év van hátra ahhoz, hogy Veszprém viselje az Európa Kulturális Fővárosa címet, de idén már több olyan programot sikerült elindítanunk, amelyek reményeink szerint hosszú távon meghatározzák Veszprém és a térség kulturális életét. Az egyik ilyen kezdeményezés a veszprémi Utcaképfejlesztési program volt, melynek eredményeként öt, korábban üres üzlethelyiségben nyílt új szolgáltatás (Papírkutya, Füge fagyi, Kunszt, Pekedli, Wine and Vinyl) a belvárosban mondta lapunknak adott évértékelésében Markovits Alíz, a VeszprémBalaton 2023 Zrt. vezérigazgatója.



A program nyitott, és folytatódik jövőre is, támogatunk minden olyan pályázót, akinek az üzlete pezsgést hoz a belvárosba és színesíti a történelmi városmag meglévő kínálatát – fogalmazott a vezérigazgató. Megjegyezte, a megítélt támogatás az Utcakép program esetében egyösszegű, és fontos kikötés, hogy a pályázó 2023 után is fenntartsa szolgáltatását.



Az EKF-csapat idén több pályázatot is kiírt, valamint lezárt, ezeknek köszönhetően a térség települései, civil szervezetek és programszervezők jutottak támogatáshoz. – Az idei évre fontos célkitűzésünk volt, hogy a Balaton-régióban minél több településsel építsünk ki kapcsolatot, és működjünk együtt az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programban. Örömmel mondhatom, hogy már 114 település csatlakozott hozzánk, amelyek saját programjukkal készülhetnek 2022-re és a 2023-as kulturális évadra is. A bekapcsolódó települések, közösségek aktívan és nagy lelkesedéssel vesznek részt a munkában – húzta alá Markovits Alíz.



Kiemelte, a régió települései számára kiírt infrastruktúra-fejlesztési pályázaton 18 kezdeményezést összesen hárommilliárd forinttal támogattak. Olyan beruházásokat segítettek – a tájházfelújítástól a szabadtéri színpad létesítéséig –, amelyek megvalósulnak 2023-ig, és így kapcsolódni tudnak a kulturális évad programjához.



A VEB2023 kulturális és művészeti pályázatában az idei évben közel egymilliárd forint forrást használhattak fel a pályázók, míg a 2022-es évre vonatkozó kiírásra több mint háromszáz pályázat érkezett be, amelyekből mintegy 190 jutott tovább a kétlépcsőssé alakított pályázati rendszer második körébe. A pályázati támogatást – amelyekről jövő év elején döntenek – nem a működésre, hanem a programok megvalósítására fordíthatják a nyertesek. Markovits Alíz felhívta a figyelmet, a 2023-as kulturális évadra vonatkozó pályázatokat 2022 tavaszán írják ki, hogy minél több idejük legyen a pályázóknak a 2023-as terveik megvalósítására, és hogy nyárra összeálljon a kulturális évad programterve.



Az idei évben több infrastrukturális beruházás is elkezdődhetett az EKF keretein belül. – Megtörtént a munkaterületek átadása a volt gyermekkórház és az egykori Ruttner-ház esetében is. Előbbi tánc- és mozgásközpont lesz, ami a városban működő csoportoknak ad próbahelyet és fellépési lehetőséget. A másik fejlesztés során ifjúsági szálláshelyet alakítunk ki, emellett a Jókai utca 8. fejlesztése a várbörtön megközelítését is javítja majd. A beruházások gazdája a veszprémi önkormányzat – magyarázta a vezérigazgató. A tervezett fejlesztések közül a Code – Digitális Élményközpont nem készül el 2023-ra. Ennek kapcsán Markovits Alíz elmondta, kidolgozták a projektet, és lefolytatták a szükséges eljárásokat, de az építőipari árak növekedése miatt EKF-forrásokból nem lehetséges a megvalósítása. Ez azonban nem jelenti azt, hogy idővel ne jöhetne létre a Digitális Élményközpont.



A régióban két pályázati kiírást is elindítottak idén. A Pajta program a kistelepülések közösségépítését célozza, míg a Kultháló projekt olyan művészeti közösségeket támogat a térségben, amelyek a nyári idegenforgalmi szezonon kívül is programokkal töltik meg a településüket.



A VEB2023-nál nagy várakozással tekintenek 2022-re. – Az idei év jelentette az utolsó felkészülési évet, míg 2022 a főpróba esztendeje lesz, ugyanis ez az utolsó lehetőség, hogy az évad előtt elvégezzük a programokon az utolsó simításokat – fogalmazott Markovits Alíz. A főpróba évében a város és a térség meglévő rendezvényeit igyekeznek továbbfejleszteni, ennek keretében az EKF program támogatásával szintet léphetnek a nagy múltú veszprémi kulturális események, köztük a VeszprémFest és a Veszprémi Utcazene-feszti­vál: több napon át, több és még ismertebb fellépőkkel gazdagodhatnak. A megszokott rendezvényeken túl újak indulhatnak 2022-ben Veszprémben és a régióban, például terveznek egy új gasztrorendezvényt is.



A vezérigazgató arra is ki- tért, hogy az ősszel megnyitott Pannon Köztér után 2022 januárjában a Jutasi úti lakótelepen nyílik meg az EKF új közösségi színtere. Az évadra való felkészülés jegyében a veszprémi kulturális intézményekkel közösen dolgoznak azon, hogy a szervezetek eleget tudjanak tenni a várhatóan megnövekvő nemzetközi figyelemnek is.