Többféle recept szerint lehet elkészíteni a halászlét, amit természetesen a veszprémi étteremben is megfőztek karácsonyra. Varga László azt mondta, az a jó recept, amihez minden alapanyagot és elérhető áron meg lehet kapni a legtöbb üzletben, és ráadásul gyorsan el lehet készíteni az ételt. A veszprémi étteremben bemutatták a halászléfőzést, miszerint olajon kicsit megpirították a vöröshagymát, majd tettek hozzá paprikákat, így tölteni valót, kápiát, kevés erőset, valamint paradicsomot, angol zellert, póréhagymát, és ezt az egészet lepirították. Egy másik edényben a busapatkókat olajon pirították meg, majd a zöldségeket felengedték vízzel, és abba nagy lángon, alig fél óra alatt belefőzték a halakat. A lébe sót, borsot és fokhagymát, pirospaprikát tettek, amit újabb 20 percig főztek, majd leszűrték az alaplét. Ezután olívaolajon kicsit átpirították az afrikai harcsafilét, majd tálaláskor a tányérba kifőzött gyufatésztát tettek, majd a halfilét, és rá a levet. A tetején jól mutatott egy kis csípős paprika.

Varga László szerint azok a családok, ahol néhány adag halászlé kell, inkább étteremben vásárolnak, ahol sokan vannak, ott megfőzik a halászlét. Sok helyen és főként a nagyobb családokban hozzátartozik az ünnepi készülődéshez a halászléfőzés, a rántott hal meg a burgonyasaláta készítése, a bejglisütés és a töltött káposzta készítése.

Minden családnak megvan a maga karácsonyi menete, Lászlóéknál összefogással készítik el az ünnepi menüt, mindenkinek megvan a maga feladata. Édesanyja többféle süteményt készít, meg az egészben sült fogast, amit fokhagymás vajjal locsol sütés közben. Anyósa készíti az előételhez való libamájat zsírjában, ami pirítóssal, lila hagymával kerül az ünnepi asztalra, és az ő konyhájában készül a halászlé is. Mindemellett rántott harcsafilé is kerül az asztalra, meg svédgomba és majonézes saláták. Felesége a képviselőfánkot és a mézeskalácsot süti, utóbbiból jut a fára és az ünnepi asztalra is, amit szintén karácsonyi díszbe öltöztetnek.

Mint ismert, a karácsonyi halevés magyarázata a néphagyományban is megtalálható. A gyors mozgású hal az új esztendőben hasonló haladásra serkenti az ünnepi asztalt körülülő családot, és a halpikkelyek bőséget ígérnek a ház népének a következő esztendőre. Hasonló jelentése van az ilyentájt fogyasztott babnak, borsónak, lencsének és máknak is. A karácsonyi halevés szokása valamennyi európai keresztény országban elterjedt.