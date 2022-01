A tavaly tavasszal kezdődött beruházás első üteme fejeződött be ezzel. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) közlekedéspolitikáért felelős államtitkára kiemelte, a kormány célja, hogy minden megyei jogú várost bekösse a gyorsforgalmi úthálózatba, valamint hogy a településeket mentesítsék az átmenő forgalom alól, ami csökkenti a városokban a zajterhelést és a légszennyezést. Hozzátette, az ITM azon is dolgozik, hogy bármely településről harminc percen belül elérhető legyen négysávos út: öt éve ez a települések felére volt igaz, 2025-re ez az arány 75 százalékra nő.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Mosóczi László elmondta, a veszprémi déli elkerülő építése ütemterv szerint halad, a Füredi csomópont 2023 elejére készül el. A minisztérium több helyszínen zajárnyékolók kiépítését rendelte el, ezek tervezése folyamatban van. Az államtitkár azt is elmondta, a Füredi és Csatári csomópontok közötti szakasz felújításának tervei jövő év közepére készülnek el. A tervezett megyei útfejlesztések kapcsán elmondta, Ajkán és Zircen is folyamatban van az elkerülő út építésének előkészítése, míg a Herend és Devecser közötti szakasz négysávosításának tervezéséről a közelmúltban írtak alá szerződést. Az országos útfejlesztések kapcsán elmondta, a kormány a Komárom–Székesfehérvár–Dunaújváros–Kecskemét között új gyorsforgalmi összeköttetés kiépítését tervezi, ami több autópályát kapcsol össze, és megkönnyíti a közlekedést az országban nyugat–keleti irányban.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) felidézte, a 8-as déli elkerülő fejlesztése a 2018-as kampányában is szerepelt. Kiemelte, ez az útvonal a helyben élőknek is fontos, és gazdasági és turisztikai szempontból is jelentős. Kiemelte, a beruházás is bizonyítja, hogy partnerként segítette a fejlesztéssel a térséget a kormány. Megjegyezte, a 8-as és 82-es utakat összekötő kétszer két sávos szakasz közbeszerzési eljárása lezárult, az egy évig tartó munkálatok jövő év elején megkezdődnek. Kontrát Károly országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) arról beszélt, a déli elkerülő fejlesztésével biztonságosabban és gyorsabban lehet közlekedni a térségben, továbbá segítséget jelent a Balatonnál élőknek és a tóhoz érkező turistáknak is.

Porga Gyula polgármester (Fidesz–KDNP) hangsúlyozta, az Európa Kulturális Fővárosa 2023 programhoz kapott közvetlen kormányzati támogatás mellett számos fejlesztés közvetve segíti a kulturális évadot, ezek közé tartozik a déli elkerülő fejlesztése is. Hozzátette, a veszprémi elkerülő építésének tervezése folytatódik, és szintén tervezés alatt áll az új veszprémi völgyhíd is. Emlékeztetett, 2022-ben korábban nem látott útfejlesztést hajthat végre az önkormányzat a Modern Városok Program segítségével.

Forrás: Pesthy Márton/Napló

Nyul Zoltán, a Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. beruházási vezérigazgató-helyettese elmondta, az átadott fejlesztés a Litéri csomópont után két kilométeren a régi nyomvonalat követi, majd a dupla körforgalommal megépült új Budapesti csomóponttal folytatódik. Megjegyezte, amint elkészül egy szakasz, átadják, ez így történt nyáron a külön szintű Almádi csomóponttal is. Megjegyezte, a Csatári csomópontig tartó szakasz tervei jövő nyárra készülnek el, míg az Aranyosvölgyi völgyhíd kiviteli tervei jövő májusra készülnek el.

A déli elkerülő fejlesztése során a Litéri csomóponttól a Füredi csomópontig újul meg 7,5 kilométeren a nyolcas út több mint 25 milliárd forintból.