Játszótér jelképekkel



A faluvezető örül, hogy tavaly hosszabb járdaszakaszt korszerűen megépíthettek a Magyar falu program révén. Jövőre folytathatják a megkezdett munkát és akkor a Kossuth utcától egészen a temetőig gyönyörű, biztonságos gyalogúton járhatnak a falubeliek. Szintén sikerrel igényelt az önkormányzat játszótér kialakítására pénzt. Már éppen szétszedték akkora a régit, mert annyira elavultak, veszélyessé váltak elemei, amikor megkapták a kedvező hírt. Ötmillió forintos támogatásból gazdálkodhatnak, kiválasztották a kivitelezőt.

A játékeszközökre olyan rajzok, díszítések kerülnek, amik mind kötődnek Jásdhoz. Jelképezik sajátosságait, előnyös adottságait. Többek közt bodzavirágok, malmok, a közeli erdők miatt faragott vaddisznók, a Gaja-patak okán rugós halacskaformák. Ezek mind illenek a falu múltjához, jövőjéhez. A következő esztendőben szeretnék átadni a létesítményt, legkésőbb őszre elkészül. Az orvosi rendelőbe ugyancsak a Magyar falu programból forrást igényelve tudtak eszközöket beszerezni és támogatást kaptak macskák, kutyák ivartalanításához.



Kereszttől keresztig



Útszakasz felújítására szintén nyert idén pénzt Jásd: a Dózsa György utcában készülhetett el az aszfalt. Külterületi útra is kap támogatást az önkormányzat, már megérkezett róla az értesítés. A szőlőkbe vezető Alsó Szőlőhegyi út 17 millió forintból jövőre készülhet el. Megjavítása azért fontos, mert akkor ezen is megközelíthető az egyébként zsákfalunak számító község. Akkor is, ha a Szápár felőli, a mindennapokban használatos bevezető szakasz valamilyen havária miatt lezárásra kerülne. S e projekten belül két útszéli keresztet, kőszobraikat is rendbe tetethetik. Már látszik rajtuk az idő foga, hiába gondozzák szorgalmasan környéküket a helybeliek.



– Összesen tizenhat útszéli kereszt és feszület található a faluban. Összeállítottunk ezekre alapozva egy három órás tematikus túrát. Térkép készült hozzá azoknak segítségül, akik szeretnék végigjárni, szeretnének közben elmélkedni, imádkozni, testi-lelki energiát nyerni. A séta során más-más perspektívából láthatják Jásdot, érintik a szentkutat, rokokó kápolnáját, az egyik legősibb magyarországi zarándokhelyet. Mária-kegyhely, forrásvizét a legendák, a népek gyógyítónak tartják, szabadtéri misézőhellyel, kálváriával rendelkezik – sorolta a polgármester.



Egyházzenei fesztivál



Győry Tündétől megtudtuk, hogy csatlakozva a Veszprém Európa Kulturális Fővárosa 2023 programhoz pályázatot adtak be egyházzenei fesztivál rendezésének finanszírozását igényelve. Ennek templomuk adhat helyet, amely tele freskóval. Falait beborítják Károly Gyula alkotásai. Korának neves festőművésze szinte itt kezdte pályafutását, aztán számos helyre került keze munkája.