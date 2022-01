A képviselő hangsúlyozta, számos olyan beruházást vehettek birtokba a veszprémiek és a térségben élők tavaly, amelyekre évek vagy évtizedek óta igény volt. – A Veszprémi Sportuszoda megépítésével egy ilyen régi álom valósult meg, és a visszajelzések alapján az emberek a legnagyobb megelégedéssel használják a létesítményt – fogalmazott Ovádi Péter (Fidesz-KDNP). A beruházás a Modern városok programban valósulhatott meg, amelynek előzménye a kormány és az önkormányzat közötti 2016-ban kötött megállapodás. A tornasport fejlesztését szolgálta az ősszel átadott új Tornászgyakorló is. Az országgyűlési képviselő elmondta, gőzerővel készülnek 2023-ra, amikor Veszprém és a térség az Európa Kulturális Fővárosa címet viseli majd. Ezért is tartja fontosnak azokat a fejlesztéseket, amelyek a kultúrát és az annak otthont adó intézményeket érintik. – A Csermák Antal Zeneiskola diákjai az idei tanévet már egy modern, új és impozáns zenedében kezdhették meg, valamint a Veszprémi Petőfi Színház fejlesztésének első üteme is folyamatban van, amellyel egy régen szebb napokat látott épületegyüttes kap új funkciót, javítva a városképet, megmentve a régi értékeket és növelve a színfalak mögött dolgozó csapat munkaterét – mondta el a képviselő. A sport és a kultúra mellett a helyi gazdaságot segítő fejlesztések is indultak tavaly. – Jó ütemben halad a Szakipark Iparos Park nevű fejlesztés, amely egy országosan egyedülálló projekt. Veszprém évszázados iparos hagyományainak újraélesztésével, a XXI. századi elvárásokra válaszolva, a valós piaci igényekhez igazodó munkaerő-képzést segítő ágazati képzőközpontot szeretnénk működtetni, amely hidat képez a vállalkozások és a tanulók, gyakornokok között – magyarázta Ovádi Péter. Hozzátette, a térség és a város gazdasági lehetőségeit javítja a déli elkerülő építése, amelynek újabb szakaszát vehették birtokba a közlekedők tavaly év végén. A képviselő köszönetet mondott az autósoknak a beruházás alatt tanúsított türelméért. Veszprémben több mint ötmilliárd forintból belterületi útfejlesztés is kezdetét vette, amelynek révén régóta felújításra váró útszakaszok újulnak meg.

Az országgyűlési képviselő az egyes választókerület Magyar falu programjának eredményeiről is beszélt. – A választókerület 24 települése már több mint 150 sikeres pályázattal büszkélkedhet, a támogatás összege meghaladja a kétmilliárd forintot. Az elmúlt években megújultak óvodák, közösségi terek, orvosi rendelők és utak is, valamint a települések eszközbeszerzést is megvalósíthattak, és lehetőség nyílt a helyi civil szervezetek támogatására – fogalmazott Ovádi Péter. Kiemelte, a program idén is folytatódik, amelyben országosan 70 milliárd forint áll a kistelepülések rendelkezésére. Emellett a falusi útalap, a falusi csok és a falusi kisboltok működtetését szolgáló támogatás forrásai is segítik a községeket. A képviselő kitért rá, új pályázati kiírások is megjelentek, így a többi között 2022-ben pályázni lehet fogászati kezelőszék beszerzésére, művelődési házakhoz kapcsolódó kültéri közösségi terek, például szabadtéri színpadok kialakítására, kommunális járművek tárolására szolgáló gépszín kialakítására, falusi bölcsődék, bölcsődei udvarok felújítására és csapadékvíz-elvezetési hálózatok megvalósítására is.

Ovádi Péter arról is beszélt, állatvédelmi miniszteri biztosi kinevezése óta sikerült olyan lépéseket tenni a területen, amelyekre korábban nem volt példa. Tavaly létrejött az Állatorvostudományi Egyetem Állatvédelmi Központ és megalakult a Nemzeti Állatvédelmi Tanács. Több ivartalanítási program is indult 2021-ben: a Magyar Falu Programban 500 millió forint keretösszegből mintegy 14 ezer állatot ivartalanítottak, míg a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) 50 millió forintos programja 1400 kutya ivartalanítására ad lehetőséget. Szeptemberben Gazdijogsi néven komplex edukációs program indult, októberben létrejött Magyarország első állatvédelmi kódexe, amelyhez számos szervezet csatlakozott. Ovádi Péter elmondta, idén 1,5 milliárd forintnyi forrást kap az állatvédelem az állami fellépés hatékonyságának fokozása, a kóbor állatok magas számának csökkentése, valamint a fennálló állatvédelmi-, állat- és közegészségügyi problémák megoldása érdekében.

Ovádi Péter az idei évre vonatkozó tervek kapcsán kiemelte, bízik abban, hogy a tavaszi országgyűlési választásokon ismét bizalmat szavaznak neki a választók. – Én továbbra is Veszprém és térségének fejlődéséért szeretnék dolgozni. Mindig szolgálatként tekintettem a képviselői munkára, és szeretném ezt a szolgálatot tovább folytatni. Ami az állatvédelmet illeti, ott a cél továbbra is Európa élmezőnye – szögezte le. A parlamenti választás tétje szerinte, hogy haladhat-e előre tovább a megkezdett úton Veszprém és az ország. Sok olyan munka áll előttünk, amit a polgármesterekkel és a lakossággal együtt, csapatban tudunk véghezvinni, jegyezte meg.