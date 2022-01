Ádám 2015-ben ismerkedett meg a magyar fejlesztésű eszközzel űzött labdajátékkal. Miután felvették a Semmelweis Egyetem Testnevelési és Sporttudományi Karára, hamar felfigyeltek ügyességére és biztos labdakezelésére.

A röplabda és a küzdősport mellett a gimnáziumi évek alatt igazolt játékosa lett a Sümegi VSE-nek, az itt szerzett előképzettségét jól tudta hasznosítani a teqballban is. Rendkívüli tehetségének köszönhetően sorra vett részt és ért el kiváló helyezéseket e sportágban rendezett tornákon.

Kitartó szorgalommal, gyakorlással a 2017-ben elsőként megrendezett teqballvilágkupán már ő is képviselte Magyarországot, ahol egyéni kategóriában megszerezte első világbajnoki címét. Sikersorozata ezután sem szakadt meg, 2018-ban csapattársával a dobogó második fokáig jutottak a Franciaországban megrendezett világbajnokságon.

2019-ben már egyéniben és párosban egyaránt minden részt vevő országból érkezett ellenfelét maga mögé utasítva szerezte meg az aranyérmet Budapesten. Címvédése bravúrosra sikeredett a 2021. évi lengyelországi bajnokság egyéni küzdelmében, és ezzel egyéni kategóriában is a világranglista élére ugrott.

Páratlan sikereinek is köszönhetően 2019-ben az Országos Teqballszövetség első alapító elnöke a Phoenix Teqball Akadémia létrehozásához és megvalósításához Ádámot és világbajnoki második helyezett csapattársát, Bányik Csabát kérte fel segítségül. A megalapított klub berkein belül a folyamatos edzés mellett rendszeresen vesznek részt az ügyek intézésében az adminisztratív teendőktől egészen a versenyszervezésig, illetve kellő időt és figyelmet fordítanak a klubtagoknak tartott edzésekre is.

Ádám a világbajnoki cím mellett számos más itthoni, nemzetközi szinten megrendezendő bajnoki kupán vesz részt, ám feszített időbeosztása ellenére is gyakran hazalátogat Sümegre. Ilyenkor mindig alkalmat keres arra, hogy közösségi, jótékonysági rendezvényeken részt vegyen, és lehetőségeihez mérten segítsen.