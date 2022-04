Bár április 23-án délelőtt az időjárás még sötét felhőkkel ijesztgette a szervezőket, és a pénteki esőzés következtében felázott talaj miatt a fogathajtók edzését és bemutatóját elhalasztották, de délután már ragyogó napsütés várta a Nemesleányfalu határába érkezőket.

Délelőtt szentmisét és jószágáldást tartott Pintér Tamás Pius atya a Pálos romoknál, ahová a vázsonyi gazdák elhozták jószágaikat: teheneket, lovakat, kutyákat. Az eseményen részt vett Navracsics Tibor országgyűlési képviselő is, aki azt kívánta a jószágáldást követően, hogy az egész falu kapja meg ezt az áldást, és eredményes legyen a vázsonyiak számára ez az esztendő.

13 órától változatos programokkal várták az érdeklődőket Nemesleányfalu határában. Megtartották a már hagyományos főzőversenyt is 11 csapat részvételével, amelyhez az önkormányzat 5-5 kilogramm húst ajánlott fel az indulóknak. Miközben a bográcsokban főttek a finom ételek, színpadra léptek a Mesevár óvoda és a Táltos AMI nagyvázsonyi táncosai, énekelt a helyi Férfi Dalárda, akik kedvéért még a nap is kisütött. Zenélt Horváth Richárd és zenekara, valamint az Orfeum Operett Társulat műsorát is láthatta a közönséget.

Fábry Szabolcs polgármester Szent György nap kapcsán megjegyezte, hogy a nap legfontosabb üzenete az összefogás. A jeles nappal, április derekán megindulnak Nagyvázsonyban is tavaszi-nyári munkák, de nem csak a mezőgazdaságban, hanem az önkormányzatnál is, a téli előkészítő időszak után. A gonoszságot legyőző katona szent kapcsán hangsúlyozta, hogy teljesen mindegy, hogy ki hova tartozik, milyen politikai irányzatot képvisel, vagy kedvel, Szent György pontosan arra hívja fel a figyelmet, hogy győzzük le magunkban azt a bizonyos sárkányt, és ha ez sikerül, akkor hovatartozástól függetlenül tudják a falut egyirányba tovább fejleszteni.

A délután folyamán a gyerekeket ugrálóvár, kör-, valamint kosárhinta, óriás kosár, ugráló pónik és Nerf célba lövés is várta. A jó hangulatú rendezvény keretében, természetesen sor került a csorda hagyományos kihajtására is Nagyvázsonyban.