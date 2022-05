A programot Vörösmarty Éva, a megyegyűlés alelnöke nyitotta meg, aki beszélt a 2017-ben életre hívott Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktumról, amely az elmúlt öt esztendőben nagyban hozzájárult a foglalkoztatási lehetőségek támogatásához, a megye gazdasági helyzetének javításához és munkaerőpiaci védelméhez. A megyei szintű foglalkoztatási együttműködés a megye egészére kiterjedő célokkal és tevékenységekkel jött létre.

Elhangzott, az egyeztetések során a megye területén négy helyi gazdaságfejlesztési együttműködés, plusz a Veszprémi járás és a megyei jogú város közigazgatási területe lett behatárolva. A Veszprém Megyei Foglalkoztatási Paktum biztosította a szakmai hozzájárulást és a megyei szintű koordinációt a projekthez. Ennek köszönhetően például az alacsony iskolai végzettségűek, a pályakezdők, az egyedülálló szülők vagy az 50 év feletti inaktívak munkaerőpiaci integrációja, a kis- és közepes vállalkozások fenntartása vagy a helyi termékek bővítése is cél volt. Vörösmarty Éva kijelentette: a projekt sikeresen betöltötte a szerepét.

Zöld-Nagy Viktória, az Innovációs és Technológiai Minisztérium munkaerőpiacért felelős helyettes államtitkára elmondta, a kormányzati célkitűzés az, hogy 2030-ig érjük el hazánkban a 85 százalékos foglalkoztatási rátát – erről is szólt a projekt zárórendezvényén a munkaerőpia­cért felelős helyettes államtitkár. Zöld-Nagy Viktória jelezte: az álláskeresők, aktív álláskeresők száma folyamatosan csökken az országban, és a munkaerőpiac hamar magához tért a válságot követően, ezt nagyban segítették azok a munkaerőpiaci eszközök, amelyeket a járvány első hullámától kezdve igénybe lehetett venni, ilyen volt a bértámogatás és az általános beruházási versenyképességnövelő támogatás.

Zöld-Nagy Viktória helyettes államtitkár elmondta azt is, hogy a támogatási programba országosan 71 600 résztvevőt tudtak bevonni, ugyanakkor 10 605 munkáltató részesül- hetett bértámogatásban, bérköltség-támogatásban, illetve utazásiköltség-támogatásban.