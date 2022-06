Megtelt hazai és külföldi sétálókkal, érdeklődőkkel a füredi móló pénteken este, ahol a legjobb és a világversenyeken nyertes magyar és híres külföldi ginkészítők kitűnő italait lehetett megízlelni. – Régóta dédelgetett álmunk vált valóra ezzel a rendezvénnyel, és szándékosan itt, a mólón rendezzük meg a különleges italt népszerűsítő fesztivált, ahol a legendás tókerülő Kékszalag vitorlásverseny befutója is van – mondták az ötletgazdák, Fehér Péter, Sebestyén Norbert. Azonnal az elképzelésük mellé állt Köteles Zsolt, aki a mólón működő bisztrójával és az előtte kihelyezett elegáns asztalokkal a helyszínt biztosította, a különleges nyári életérzéshez, hangulathoz a Balaton lenyűgöző látványa, a naplemente a ráadást adta. A szervezők úgy mondták, céljuk az, hogy egy különleges, kitűnő minőségű itallal és sokak által kedvelt ízzel, illetve színfolttal gazdagítsák Balatonfüred idegenforgalmi palettáját, ugyanis egy finom koktél, egy pohár gin a világon mindenütt kedvelt ital nyári estéken, így miért is ne kínálnák itt, ezen az ikonikus helyszínen?

– Miért ne hozzuk el ezt a hangulatot a Balatonhoz? – jegyezte meg Fehér Péter, aki büszkén beszélt arról, hogy nagy érdeklődés kíséri a tó nevét viselő gint, melybe kimondottan balatoni fűszerek kerülnek, így levendula Tihanyból, muskotályos szőlő Badacsonyból, birs Siófokról, bodza szintén a Balaton mellől. A ginkészítésről annyit elárult, hogy szeszes italba tesznek különféle fűszereket, gyógynövényeket, a legfontosabb, hogy ízében a borókabogyó domináljon, amelyet hazai piacról szereznek be. Jellemzőek például a klasszikus vonalat képviselő citrusfélék, amelyeknek szárított héját használják fel, ezek adják a citrusos ízvilágot, a kardamon, a fahéj vagy szegfűszeg a fűszeres ízjegyeket hozza, valamint a koriandermag, az ánizs, az édesgyökér és az angyalgyökér, innen ered a földes ízhatás.

– Ha ezt az italt hűs tonikkal párosítják, különleges nyári italt lehet megízlelni, utóbbihoz az elengedhetetlen kinin a német piacról származik – jegyezte meg Sebestyén Norbert. Hozzátette, a kinint a kínafa kérgéből nyerik, ez kerül évszázadok óta a tonikba.

Beszéltek arról is, hogy egy nyári estéhez kitűnő hangulatot ad egy ginalapú koktél, amelybe tonik, illetve különféle citrusfélék, valamint gyümölcsök is kerülhetnek. – Célunk az is, hogy erősítsük a ginkészítők közösségét Magyarországon, népszerűsítsük a hazai márkákat, a gin-tonikot, mely lehet olyan elegáns és kitűnő ízű, mint a pezsgő vagy a bor. Ráadásul tökéletes harmóniában áll ezzel a különleges nyári, vízparti hangulattal – vélekedtek. A szervezők a mostani fesztivállal hagyományt szeretnének teremteni, hiszen ez a könnyed, elegáns ital „otthonosan mozog” ebben a gyönyörű vízparti környezetben. – Hogy miért éppen Balatonfüred? A város a Balaton ikonikus helye, ahol kultúrája van a minőségi italok fogyasztásának – érveltek az első fesztivál mellett.