Jelentősen meggyorsult a közlekedés a felüljáró átadásának köszönhetően Veszprém és Balatonfüred között, emelte ki Tóth Zoltán, az egyik autósiskola vezetője. Hozzátette, bár az iskolai szünetben kisebb a forgalom a reggeli csúcsidőszakban, az új csomópont nagyban hozzájárul ahhoz, hogy Balatonfüred, Felsőörs és Csopak felől gyorsan be lehet jutni a megyeszékhelyre. A külön szintű csomópont nagy előnye már most – és ez az egyelőre átadás előtt lévő lehajtókkal együtt is igaz –, hogy nem kell a külső körgyűrű keresztező forgalmára várni, húzta alá az oktató, aki ugyanakkor furcsállja, hogy a diszkontáruház logisztikai központjánál kitérőt kell tennie a Veszprémbe tartóknak, holott a kereszteződésben jelzőlámpa is ki van építve. Ez főként a közösségi közlekedés járműveinek jelenthet feladatot.

A külön szintű csomópont felüljárójára mindkét irányból körforgalmon át vezet az út. Ennek kapcsán Tóth Zoltán elmondta, valószínűleg lehetőség lett volna más forgalomtechnikai megoldásra – például lóhere formájú csomópontra – is, az azonban a kivitelezési költségeket megemelte volna. A szakember úgy vélte, a körforgalom biztonságos, mert jobban lelassítja a forgalmat, és személyautóval nem jelenthet gondot az áthaladás rajta. Az oktató úgy vélte, a külön szintű csomópontok révén a körgyűrű déli szakaszának áteresztőképessége megfelelő lesz: a kivitelezés befejezése után a hétköznap reggeli és délutáni csúcsidőszakokban, valamint a nyári turisztikai szezonban is folyamatosan lehet majd közlekedni véleménye szerint.