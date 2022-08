Kedden több mint tízezer tankönyvet és munkafüzetet tartalmazó, több raklapnyi szállítmány érkezett a veszprémi Deák Ferenc Általános Iskolába. Szukits Évától, az intézmény könyvtárosától megtudtuk, a tankönyvek lepakolásában az iskola több pedagógusa, a Könyvtárellátó Nonprofit Kft. által szervezett segítők, valamint az iskola korábbi tanítványai is részt vettek. Utóbbiak középiskolásként a közösségi szolgálat keretében segítettek. A tankönyveket a korábbi években kialakult rend szerint szortírozták, külön terembe kerültek az alsó és felső tagozatosoknak szóló könyvek, a napokban pedig évfolyamonként és osztályonként is szétválogatják azokat. A tankönyvek minden évfolyamon ingyenesek, ugyanakkor a Nemzeti alaptanterv 2020-as, felmenő rendszerben történő változtatása nyomán a harmadik és hetedik évfolyamon szinte minden tantárgy esetén módosultak a könyvek – emelte ki Szukits Éva. A diákok a hagyományoknak megfelelően a tanév első napján, szeptember elsején vehetik át tankönyveiket az iskolagyűlés után. A héten a Dózsa és a Cholnoky iskolába is megérkeznek a könyvek.

A Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től (Kello) megtudtuk, Veszprém megyében a tankönyvek kiszállítása augusztus elsején kezdődött és a hónap végéig tart. A megyében 159 iskolába összesen csaknem 448 ezer tankönyvet szállítanak ki. Országosan mintegy 4100 iskola több mint 13 millió tankönyvet rendelt a Könyvtárellátó Nonprofit Kft.-től. Megjegyezték, az iskolák pótrendeléseit augusztus 20-a után egészen szeptember 15-ig fogadják, és ezeknek a tankönyveknek a kiszállítása – a készletek függvényében – szeptember utolsó hetétől várható. Hozzátették, az idei év a tankönyvellátásban nem hozott változásokat a korábbiakhoz képest, az iskolák által rendelt tankönyvek iskolakezdésre minden intézménybe megérkeznek az elvárt mennyiségben és minőségben. A Kello azt is közölte, egész évben az iskolák, diákok és szülők rendelkezésére áll a tankönyvigények kielégítésére.