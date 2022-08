Steigervald Zsolt, Bánd polgármestere elmondta, a programokat igyekeztek úgy összeválogatni, hogy minden korosztály megtalálja a neki kedveset. Megragadta az alkalmat és ezúton is megköszönte azoknak, aki ott voltak, vagy éppen segítették a nap létrejöttét.

Mennyire van hagyománya e napnak? - vetettük fel. Kiderült, minden évben megrendezik a falunapot, ám próbálkoznak több különböző programmal. Például létrehozták a Mosoly Napját: amikor eltörölték a maszk használatát legutóbb, véletlenül pont arra a napra esett az esemény.

Steigervald Zsolt elárulta, azért vannak programjaik egész évben, mert nem csak évi egy falunapot szerettek volna tartani, ám a község ragaszkodik a falunaphoz. Ezzel azonban nincs vége, hiszen szeptember 17-én szüreti felvonulás lesz. Ennek – mint mondta – azért örül a bándi településvezető, mert ez egy térségi megmozdulás lesz, elég csak a hintók, lovasok számára gondolni. A nap szüreti bállal zárul majd.

Fotós: Penovác Károly/Napló

Egy héttel később is vigadhatnak a helyiek, igaz, merőben más aspektusban. Ugyanis a Rock Délutánja címmel csapnak a húrok közé a bándiak, ahol bizony komolynak tetszik a modern zene kedvelése is. Az igény korábban merült fel, mármint hogy a bándi illetőségű bandák, zenészek megmutathassák magukat. Steigervald Zsolt szerint ez fontos a település életében, ezért is biztosítanak nekik egy napot, amiből szeretnék, ha lassan hagyomány lenne.

Gondolnak az idősekre is hiszen október 2-án az idősek napját is megszervezik, de lesz irodalmi kávéház is sanzonesttel az ősszel.