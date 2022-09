Az Alzheimer-világnap célja, hogy világszerte emlékeztessen a demencia, ezen belül az Alzheimer-kór terjedésére, az ebből adódó problémákra, és felhívja a figyelmet a betegségre, hiszen a szellemi hanyatlás felismerése az első lépés a segítség felé. A harmadik alkalommal meghirdetett országos megmozduláshoz ezúttal is csatlakozott a várpalotai szenior örömtánccsoport, amelynek tagjai a Thury-vár előtti téren gyülekeztek, majd a város több pontját is érintő sétát követően Pétfürdőre utaztak a résztvevők.

A programot Iregi Márta, a várpalotai szenior örömtáncklub vezetője szervezte. Kérdésünkre elmondta, az országos programsorozathoz kapcsolódó várpalotai megmozdulás lényege, hogy kifejezzék szolidaritásukat a betegséggel élőkkel. – Fontos bátorítani egymást és a hozzátartozókat, hogy merjék felvállalni, ha demenciával élő van a családjukban, környezetükben. Legyenek minél többen, akik mernek erről beszélni. Meg kell osztani egymás között a tapasztalatokat, hogy miként lehet jobbá, könnyedebbé tenni a beteg családtaggal való együttélést – fogalmazott Iregi Márta.

A résztvevőket Katona Csaba is köszöntötte a Thury-vár előtt. Várpalota alpolgármestere az elfogadás fontosságáról beszélt, valamint a városunkban is igen népszerű szenior örömtánccsoport kapcsán arról, hogy mennyire fontos idős­korban is a közös mozgás, az együttlét, ami a fizikai mellett a szellemi egészség megőrzéséhez is nagyban hozzájárul. Ezt követően a Bóbita-házból érkező fogyatékkal élőkkel együtt táncoltak a résztvevők a Thury-vár előtt, majd az akció jelképnek számító lila lufikkal a kézben közös sétára indultak Várpalota belvárosában, hogy így is felhívják a figyelmet arra, hogy van segítség, a nehézségek és küzdelmek ellenére lehetséges teljes életet élni, ahogy ezt a bevezetőben említett jelmondat is megfogalmazza.