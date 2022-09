A Napló kérdéseire Szauer István, a Veszprémi Tankerületi Központ igazgatója válaszolt. Mint azt elmondta, a 2022/23-as tanévre való felkészülésben – ahogy a korábbi években – idén nyáron is számos felújítási, karbantartási munkálatot végzett el a Veszprémi Tankerületi Központ a fenntartásában működő intézményekben.

– Alapvető célunk volt, hogy a minden intézményre kiterjedő általános karbantartások, festési munkálatok mellett a fűtési rendszereket felkészítsük a téli időszakra. Kiemelt hangsúlyt fektettünk a mellékhelyiségek, vizesblokkok karbantartására, tisztasági festésére is. Öt intézményünkben új tantermeket alakítottunk ki, amelyekbe a szükséges bútorokat, felszereléseket is beszereztük. Számos iskolában sikerült az osztálytermek világítását korszerűsíteni. A balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnáziumban megtörtént a villamos rendszer felülvizsgálata, valamint teljesen megújítottunk egy vizesblokkot – tudtuk meg Szauer Istvántól, aki arról is tájékoztatott, hogy a Magyar falu programban a nyári időszakban befejezték a Szentkirályszabadjai Szent István Király Általános Iskola négy vizesblokkjának teljes felújítását, és befejezés előtt áll a Csetényi Vámbéry Ármin Általános Iskola Jásdi Tagintézménye tetőszerkezetének felújítása.

Hangsúlyozta, az iskolák működtetése mindenhol biztosított lesz.