A becsengetést követően érkeztek a várpalotai intézményekbe az alapítvány munkatársai, hogy tanszereket, írószereket és egyéb eszközöket adományozzanak, amelyek a gyermekek tanulási lehetőségeit segítik.

– Tavaly év elején jött létre a Barát a Bajban Alapítvány azzal a céllal, hogy nehéz sorsú embereken segíthessünk. Emellett fontosnak tartjuk, hogy a gyermekeknek is tudjunk élményeket adni és örömet szerezni. Ennek jegyében két tábort is szerveztünk nyáron Várpalotán, ahol többnyire hátrányos helyzetű gyermekek vettek részt. A tanév indulásával pedig úgy gondoltuk, tanszercsomagokat juttatunk el a helyi állami fenntartású általános iskolákba, illetve minden intézmény százezer forint értékű vásárlási utalványt is kapott, amelyet az egyik helyi papír-írószer üzletben vásárolhatnak le. Az utalványok kiosztásának és felhasználásának módjáról az intézmények szabadon dönthetnek – mondta kérdésünkre Németh-Kovács Anita, a Barát a Bajban Alapítvány elnökségi tagja.

A Bán Aladár Általános Iskola után a Várkerti Általános Iskolába, a Vásárhelyi András Tagiskolába, a Rákóczi Telepi Tagiskolába, az Inotai Tagiskolába és a Bartos iskolába is ellátogattak az alapítvány elnökségi tagjai.

Az intézményekbe vitt, többek között tollakat, vonalzókat, füzeteket rejtő tanszer­csomag értéke meghaladja a 150 ezer forintot. Az alapítvány tagjai maguk is gyakorló szülők, így nem volt nehéz feladat összeállítani az adománycsomagokat.