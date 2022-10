– A helyzet kezelésére már korábban gondolt az önkormányzat és a közszolgáltató cég, elő is volt készítve a temető bővítése, ám a hosszú távú megoldás egy forrás vízelvezetésének kialakítását, valamint a domborzati viszonyok miatt jelentős földmunkát igényel. Ezt követően is legalább két év, amíg az érintett területet használatba lehet venni. Ezért döntöttünk úgy, hogy az Alsóinkámmal szemben található, a temetőhöz tartozó, ám eddig nem hasznosított területet is körbekerítjük, így gyors megoldással kezeljük a problémát – mondta el kérdésünkre Nátrán Roland.

A Várpalotai Közszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója hozzátette, a Mindenszentek idején természetesen biztosítva lesz a temető bejárhatósága, s az eddigi szokásoknak megfelelően parkolni is lehet majd az érintett területen.