Mint mondta, a program egyik célja, hogy a gyerekeknek számára úgynevezett nyitott tantermet hozzanak létre, ami által testközelből, tapasztalati úton, cselekvő módon tanulhatják meg a fenntartható fejlődés és a környezettudatosság alapjait. – Ezzel hosszú távon csatlakoznak azokhoz a célokhoz, amelyek középpontjában a Kárpát-medencei és a magyarországi természeti értékek megóvása áll. A kormány kiemelten kezeli a szemléletformálást és a környezeti nevelést, ezért az Iskolakerti alapozó alprogrammal párhuzamosan több hasonló kezdeményezést is támogat – hangsúlyozta Keszthelyi Nikoletta.

Fotós: Szijártó János/Napló

Az Iskolakertekért Alapítvány nevében Halbritter András Albert köszöntötte a résztvevőket. Mint elmondta, az iskolakertek egyre népszerűbbek, igazolva azt, hogy mostanra a fenntarthatóságra nevelés egyik leghatékonyabb eszközévé váltak. – Olyan tevékenységrendszerrel tudjuk kialakítani, majd működtetni a kertünket, melyek révén a gyerekeknek közvetlen kapcsolata alakul ki a természeti környezettel, benne a növényekkel, állatokkal, embertársaikkal és önmagukkal, amelyben megtanulnak alkalmazkodni, megoldani, tervezni, kivárni. Az országosan meghirdetett program negyedik ütemében az eddig fejlesztett 117 iskola- és 50 óvodakert mellett most 60 óvoda- és ugyanennyi iskolakertet indítottunk útjára – tette hozzá.

Az ünnepségen Hoffman Tamás csabrendeki alpolgármester köszöntője után Futó Zsuzsanna, a csabrendeki Mese-domb Óvoda és Bölcsőde intézményvezetője mutatta be az óvodakertet, ahol a szépen gondozott zöldséges-gyümölcsös részleg mellett virágoskertet is ápolnak az óvoda dolgozói a gyerekek közreműködésével.

Fotós: Szijártó János/Napló

– A mostani pályázaton már kész kiskerttel indultunk, a sikeres elbírálást követően pedig mintegy 200 ezer forint értékben bővült az eszközállományunk. Különböző kerti szerszámokat kaptunk, egy kollégánk szakmai képzésen vehetett részt, és már a komposztálást is szakszerűen tudjuk elvégezni. Hatékony segítségre számíthatunk Halbritter András óvodakertmentorunktól, és az alapítvány jóvoltából mindig újabb növényeket is ültethetünk – sorolta Futó Zsuzsanna, aki azt is elmondta, hogy az ovisok és a bölcsisek mindig nagyon élvezik a kertben való tevékenységet, amelynek egész későbbi életükben hasznát veszik majd.