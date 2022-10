Ovádi Péter, Nemesvámos országgyűlési képviselője köszönettel beszélt az együttműködésről, mely kísérte a felújítást, amire nagy szükség volt. Azt mondta, az amúgy is rossz minőségű út a nagy forgalom miatt még rosszabb lett, ráadásul ott egy iskola is működik. A felújítással jóval biztonságosabb lett a közlekedés. Kontrát Károly Veszprémfajsz országgyűlési képviselője úgy fogalmazott, hogy „Jó úton járunk Veszprémfajszon és Nemesvámoson!” Megjegyezte, a veszprémi déli elkerülő út építése miatt rengeteg járművet tereltek el a települések irányába, így a belterületi utak állapota jelentősen romlott. - Ovádi Péter képviselővel közösen szorgalmaztuk az utak felújítását, így a Magyar falu program támogatásával és az önkormányzatok hozzájárulásával megújulhatott mindkét település belterületi főútja. A munkának itt még nincs vége, hiszen szorgalmazni fogom, hogy a két települést összekötő külterületi útszakasz felújítása is mihamarabb kezdődjön el. Ahogy eddig, ezután is számíthatnak ránk! – hangsúlyozta. Hozzátette, a Mfp a kormány egyik legsikeresebb programja, mert a kistelepüléseknek olyan lehetőségeket kínál, melyek korábban nem léteztek. Fekete János, a Magyar Közút Zrt. Veszprém megyei igazgatója elmondta, az Mfp programja keretében, a közút kivitelezésében, az önkormányzatokkal egyeztetve történt a két belterületi szakasz felújítása mintegy 2,6 kilométeren, 120 millió forintból. A szegély, járda, buszforduló önkormányzati pénzből valósult meg.

Sövényházi Balázs, Nemesvámos polgármestere közölte, 52 millió forintot tettek a beruházáshoz. Így buszmegállókat újítottak fel, járdáknál tárköveztek, profilmarást végeztek, szegélyeket javítottak, kiemelten kezelték a csapadékvíz elvezetést is. A felújítás turisztikai szempontból is előnyös, mert jobb úton lehet megközelíteni a római kori villagazdaságot. Fertig József, Veszprémfajsz polgármestere is méltatta a két település kitűnő együttműködését, valamint a felújítást. -Az út olyan jó lett, hogy csak úgy siklanak rajta az autók, így célszerű lenne majd egy sebességmérő elhelyezése is, mondta. Elhangzott, a képviselőket és a közutas társaságot a polgármesterek keresték meg, akik azonnal a kérés mellé álltak.