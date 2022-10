Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke köszöntőjében elmondta, amikor az időseket ünnepeljük ezekben a napokban, minden évben az a cél, hogy felhívják a figyelmet a szépkorúak megbecsülésére és arra, hogy nélkülük mi sem lennénk.

– Fontos elismerni azt, amit életük során elértek és ránk hagytak, hiszen erre az alapra építkezünk és ezt fogják folytatni az utánunk következő generációk is – hangsúlyozta ünnepi köszöntőjében Vörösmarty Éva, a megyei közgyűlés alelnöke, majd hozzátette, sok olyan dolog van a világban, amire nem vigyáztunk eléggé, ezért van, amit újra meg kell tanulni. A régi dolgokat felváltotta a felgyorsult világban való helytállás kényszere, az anyagi javak fontossága, a luxusélet megszerzésének gondjai. – Fontos, hogy ünnepeink alkalmával feleszméljünk egy kicsit, és próbáljunk jobbá lenni egymással és mindennel, ami körülvesz minket – mondta. – Jusson eszünkbe, eljön majd az idő, amikor nekünk esne majd jól a tisztelet a fiatalabbaktól.

Ünnepi beszédet mondott Demeter Ferenc, a Veszprém Megyei Nyugdíjas Egyesületek Szövetségének megyei elnöke is, aki beszélt a Covid-járványról, amelyben sok nagyszerű társuk itt hagyta őket, és amely sok értékes évet rabolt el tőlük. Szót ejtett arról is, hogy a szomszédunkban zajló szörnyű háború ugyanakkor például inflációt gerjesztett, de a legidősebbekben szomorú emlékeket ébreszt a pusztítás, hiszen sokan megélték a második világégést. Az idős emberek nem magukat féltik, hanem gyerekeiket, unokáikat és a kezük által felépített Magyarországot, Európát.