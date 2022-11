– Idén újdonságokat is tartogatunk, a település középkori Kövesdi-templomromjához vezető fasort szeretnénk megújítani, a borárverés során „leütött” összeget a fasor elöregedett fáinak pótlására fordítjuk. Mivel hamarosan renoválni fogják a romot és zöldövezetét, ennek keretében szeretné az alapítvány pótolni az elöregedett fákat – mondta el Markó Beáta, az alapítvány elnöke, a Galiba szervezője. A bevétel gyarapítása céljából borárverést is meghirdettek. Négy bort neveztek az árverésre: a FodorVin 1994-es muskotályát, a Gyukli Pincészet bioborát, a Balogh Pincészet olaszrizlingjét és a Kecze–Hady Kézműves Pince 2012-es évjáratú borát. A Balogh Pincészet felajánlott egy tölgyfa hordóban érlelt különleges, a borpiacon még nem kiadott olaszrizlinget, de ajánlásra érkezett a Gyukli Pincészet bora is, ami Magyarország legmagasabb pontszámú biobora volt idén. Megjelent egy különleges pálinkaválogatás, egy helyi őstermelő 2009-es öreghegyi zweigelt-je, és egy esküvőre készült, eredeti címkével ellátott olaszrizlingje is. Pilinyi Gábor helyi lakos festményét is árverésre bocsátották.

A hangulatos esten a libavacsorát megelőzően a Figura Kamara népzenei összeállítása színesítette a programot, Ticz Tibor és néptáncos barátai szórakoztatták fergeteges néptáncbemutatóval a vendégeket. A vacsora háttérzenéjéről és az esti táncparti hangulatáról Szalay Zsolt zenész gondoskodott.