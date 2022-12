– Nagyon sok minden történt, kirándultunk, szemetet szedtünk, virágosítottunk, környezetet és természetet védtünk, hagyományt őriztünk, énekeltünk, táncoltunk, Badacsonytomajt képviseltük itthon és külföldön, különböző projekteket indítottunk és vettünk részt másokéban. Tulajdonképpen felsorolni sem lehet mindent, de néhányat, jelentőségénél fogva, mindenképpen meg kell említeni. A Badacsonyon lévő Ranolder-kereszt felett védnökséget vállaltunk, illetve Ranolder János születésének 200. évfordulója tiszteletére márványtáblát helyeztünk el a Szent Imre-templomban. A Kisfaludy forrás egy törött műanyag csövön folyt a hegy oldalából, ezért Raffay Béla szobrásszal készíttettünk egy tájba illő kifolyót, és pihenőpadot bazaltkőből – sorolta Sall Csabáné.

Külön kiemelte, a tagok egyetértenek abban, hogy jó együtt lenni és tenni valamit a közösségért. Fontosnak tartják, hogy működjön az összefogás, még akkor is, ha kevés idő jut rá. – Megéri minden belefektetett óra és erőfeszítés, hiszen tágabb környezetünk, a Balaton, szűkebb, a városunk, és gyermekeink, családtagjaink, barátaink érdekében munkálkodunk nagy szeretettel, hogy szebb legyen az életünk. Ennek jegyében szerveztünk számos programot, szezonzáró, őszköszöntő pikniket a strandon, több civil szervezettel karöltve jótékonysági főzést, elkészítettük a város címerét a badacsonytomaji vasútállomás előtt. Tavasszal és ősszel címerünk virágait ültetjük el a csoport pénzéből. Mackócsalogató játszóházat és Mikulás-váró programokat tartottunk a gyerekeknek. Badacsonytomajon a körforgalomnál az adventi koszorút minden évben mi készítjük. A víz világnapján megkoszorúzzuk a Balatont, a városnapokon pedig családi-baráti főzéseket szervezünk. A Zöld fesztivál a Nabe Egyesületek közös rendezvénye, ahol csoportunk a környezetkímélő termékeket mutatja be. A kultúra asztalára is tettük maradandót, például a kórusmuzsika terén. Kórusunk 15 éve alakult, évente adventi hangversenyt adunk, rendszeresen lépünk fel városi rendezvényeken, kórustalálkozókon itthon és külföldön. A Balatoni Téli esték keretében előadás-sorozatot szerveztünk, illetve farsangi rendezvényekkel, kirándulásokkal színesítjük a csoport életét. A Balatonért dolgozunk az egyesület többi csoportjával karöltve – tette hozzá Sall Csabáné.