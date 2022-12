Oszkai Réka elnök elmondta, hogy a helyi és térségi értékekhez is kapcsolódóan idén márciusban Fedezzük fel a körülöttünk lévő értékeket! Kulturális híd építése Sümeg térségében címmel közösségépítő tréninget szervezett a Kisfaludy Sándor Művelődési Központ. Ennek részeként az értékalapú, a helyi közösségek és a helyi identitás megerősítése céljából létrehozott sümegi Petőfi-klub megalakulását Navracsics Tibor miniszter jelentette be. Kiemelte, hogy a Petőfi-klubok nemcsak anyaországi, de külhoni magyarokat is bevonnak, és komplett Kárpát-medencei hálózatként szeretnék összefogni a nemzetet. A Petőfi-klub programban a települési értékeknek is kiemelt szerepük van.

Rengeteg érték van Sümegen, amelyek között a plébániatemplom, illetve Franz Anton Maulbertsch benne lévő falképei is külön említést érdemelnek

Fotós: Szijártó János/Napló

Az ülésen az Építsünk hálózatot, dolgozzunk együtt! című prezentációban Oszkai Réka bemutatta a települési értékek gyűjtését a résztvevőknek. Mint elhangzott, májusban a Veszprém Megyei Önkormányzat az Agrárminisztérium támogatásának köszönhetően a Veszprém Megyei Értéktár elemeit bemutató és népszerűsítő imázsfilm részeként forgatott Sümegen, és a megyei értéktárba felvett sümegi értékekről készítettek felvételeket: a népi fazekas- és kályhásmesterségek hagyományáról, a sümegi plébániatemplomról, illetve Franz Anton Maulbertsch falképeiről, Darnay Kálmán munkásságáról, a Kisfaludy-kultuszról, Kisfaludy Sándor kiemelkedő irodalmi hagyatékáról, a város erődítményrendszeréről, a várról és a püspöki palotáról. Szintén májusban Értékműhely, Értékfeltáró fórumot szerveztek a Nemzeti Művelődési Intézet együttműködésével a Kisfaludy-emlékházban.

A két ülés közötti beszámolót a beérkezett értéktárjavaslatok bírálata követte. Széll János Egyedi (kovácsolt) vas cégérek Sümegen – Egy jó gyakorlat 20 év távlatából című javaslatát egyhangúlag elfogadta a bizottság. Sümegi János három javaslatot terjesztett elő a Települési arcképcsarnokba. A bizottság örömmel fogadta az értékes javaslatokat, így az arcképcsarnok tagja lett Sümegi Sándorné, Lakat Erzsébet, Sümegi Sándor és Nyers Miklós. A települési arcképcsarnokban a három új beadvánnyal együtt már tizenhárom neves sümegi ember története, életműve, életútja szerepel.

A jövő feladatairól is szó esett. Mint elhangzott, nagyon fontos az értéktár bővítése, hiszen rengeteg kincs vár még feldolgozásra. A résztvevők azt is megfogalmazták, hogy Kisfaludy Sándor Szüretelő éneke és Beethoven Örömódájának szoros kapcsolatával is tovább kell lépni annak érdekében, hogy minél szélesebb körben tudják népszerűsíteni ezt a zenetörténeti jelentőségű felfedezést. A megbeszélésen szó volt arról is, hogy a 2023. évi Hungarikum-pályázatra is készülni kell. Több érdekes ötlet is felmerült még, amelyek között kiállítás, konferencia, közösségi vetélkedő, a közösség bevonása és kiadvány készítése is szerepelt a jövőre vonatkozóan.