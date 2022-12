– A fenyőillat és a szépen feldíszített karácsonyfa elengedhetetlen része az ünnepi hangulatnak. Azért, hogy ebből ne maradjanak ki a térség intézményei se, minden évben lehetőségeihez mérten fenyőfák adományozásával segítjük az adventi készülődést, az ünnepvárást. Idén több mint kétszáz karácsonyfát adományoztunk közintézményeknek, iskoláknak, óvodáknak, szociális intézményeknek, önkormányzatoknak, civil szervezeteknek, templomoknak és plébániáknak és immár több mint egy évtizede a Magyar Honvédség Budapesti Helyőrség Szociális Alapítványának is – mondta el Patocskai-Lunk Eszter kommunikációs vezető.

A fákat nem az erdőből vágták ki, hanem az e célra létesített és gondozott karácsonyfa-ültetvényekről. A társaság célja, hogy a közösségek számára eljuttatott, közösen feldíszített fenyőfák legyenek az ünnep díszei, ahol kicsik és nagyok meghitt, kíváncsi várakozással készülhetnek a szeretet ünnepére. Voltak olyan intézmények, melyek földlabdás fenyőt szerettek volna ültetni, ennek megvalósítását az erdőgazdaság pénzadománnyal támogatta. A nagydémi óvodások a gyermekintézmény előtti térre – Farkas Sándor erdőmérnök és Horváth Miklós erdész, a pápai erdészet munkatársa segítségével – egy földlabdás ezüstfenyőt ültettek. Az ültetés során a szakemberek felhívták a kisgyermekek figyelmét a környezettudatos életmódra, az állatok és növények gondozásának felelősségére, szeretetére, ezzel is formálva, erősítve környezetükhöz, lakóhelyükhöz fűződő pozitív viszonyukat.

– Az óvodások aktívan részt vettek az ültetésben. A téli időjárás minden ember számára nagy kihívás, de erőpróbát jelent a növény- és állatvilág számára is, utóbbiaknak nekünk kell segíteni, hogy túléljék a hideg napokat. A kisgyermekek faggyúból és apró magokból madárkalácsot készítettek és a fenyőfára aggatták, így az óvoda ablakából folyamatosan figyelemmel kísérhetik, melyek azok a madárfajok, amelyekről gondoskodni kell a hideg, fagyos téli időszakban – számoltak be a nagydémi óvónők az eseményről.

Több mint kétszáz fenyőfát adományoztak az ültetvényükről

Forrás: Bakonyerdő Zrt.

Az erdőgazdaság a társadalmi felelősségvállalás jegyében igyekszik minél több olyan kezdeményezésben részt venni, amely pozitív hatással van az emberekre. Bíznak abban, hogy ezzel a karácsonyi adományakcióval sokak ünnepét sikerül szebbé varázsolniuk.