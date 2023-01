Can Togay János, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. művészeti és kreatív főtanácsadója, a nyitóprogram művészeti vezetője elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa-programév megnyitói hagyományosan nagyszabású és látványos szabadtéri eseménnyel veszik kezdetüket, ebbe a sorba illeszkedik a veszprémi nyitóünnepség is. A program nemcsak felhívja a hazai és nemzetközi közvélemény figyelmét a címet betöltő városra, hanem arra is szolgál, hogy a település és a régió lakói a saját ünnepükként éljék meg az eseményt. A művészeti vezető hangsúlyozta, a megnyitóünnepség Veszprémben is ízelítőt ad abból, milyen programokra számíthatnak az év során a látogatók.

Az egész napos esemény részeként január 21-én, szombaton délután rendezik a zártkörű, de televízión követhető protokolláris megnyitót, ezen az M. Tóth Géza által rendezett bemutatót láthatják az érdeklődők. A mindenki által látogatható Ragyogj show elnevezésű program január 21-én, szombaton este 8 órakor kezdődik Veszprém belvárosának három pontján. Can Togay János elmondta, a program Veszprém történelmének, saját mitológiájának, hétköznapjainak ünnepe lesz a mai európai térben. A 45-50 perces showműsorban kiemelt szerepet kap Gizella királyné, bajor hercegnő, Szent István király felesége és a 16-17. század fordulóján élt, Veszprémhez is kötődő polihisztor, Verancsics Faustus, dalmát származású várkapitány. Az esemény három helyszínen lesz látható, és bár a műsor váza hasonló, de a különböző terekben más és más hangulati elemek kerülnek előtérbe: a Szentháromság téren a város szakrális múltja, az Óváros téren Veszprém polgári hagyományai, míg a húszemeletesnél a mai hétköznapok lesznek fókuszban.

A táncon, zenén és látványelemeken alapuló előadásban több százan szerepelnek: Bozsik Yvette Társulatának tagjai mellett számos néptáncos lép színpadra ifj. Zsuráfszky Zoltán koreográfiájára, a műsorban elhangzó zenét Pacsay Attila balatonalmádi kötődésű zeneszerző szerezte, míg a látványról architekturális vetítéssel és fényfestéssel a Kiegő Izzók csapata gondoskodik. Az előadást – amelyet mintegy másfél éves munkával alkottak meg – Vincze Balázs, a Pécsi Balett művészeti vezetője, koreográfus állítja színpadra.