– Ami az idei programot illeti, összeállt részt vevő borászatok sora. Akik már voltak korábban kiállítók az eddigi Natúr Sümegeken, azok szinte azonnal visszajelezték részvételi szándékukat. Ezenkívül hívtunk meg új borászatokat is, ami azt eredményezte, hogy negyven fölött lesz a bemutatkozó borászatok száma. Annyit már most elárulhatok, hogy mindenki különlegességekkel, újdonságokkal is készül – mondta Egly Márk.

A helyszín kapcsán hozzátette, a sümegi püspöki palota tavaly exkluzív és egyben kitűnő helyszínnek is bizonyult a Sétáló borkóstolóhoz. Ráadásul nemcsak remek helyszín, hanem kiváló partner is számunkra. Ezúttal Magyarország szinte minden borvidéke képviselteti magát a Natúr Sümeg rendezvényen, ami megfelel a szervezők eredeti szándékának. Azt is megtudtuk, hogy érkeznek majd borászatok a Felvidékről, a Szerémségből és a Partiumból is.