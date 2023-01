Kontrát Károly országgyűlési képviselő köszöntőjében egészséget, egyetértést, szeretetet és együttműködést kívánt mindenkinek. Méltatta az épületet, mely a mostani rendezvénynek is helyet ad, ugyanis a Szent József házat is együttműködéssel újították fel. – Örüljünk annak, hogy együtt és itt lehetünk, hangsúlyozta. Azt mondta, mindenkor, de különösen nehézségek idején nagyon fontos, hogy egy ország érdekeit hogyan képviselik, illetve milyen vezetői, kormánya, miniszterelnöke van. Az embereknek is köszönhetően erős, stabil kormány működik Magyarországon, és Orbán Viktor személyében olyan miniszterelnöke van hazánknak, mely tűzön vízen át képviseli az ország érdekeit. A képviselő reményei szerint az idei jobb év lesz, mint az előző, és béke lesz a szomszédunkban, nem terjed tovább a háború. Mindemellett kijutunk az energiaválságból, csökken az infláció, és a jókedv lesz a jellemző. Kontrát Károly méltatta az erős és összetartó paloznaki közösségeket, a település kitűnő földrajzi, természeti adottságait.