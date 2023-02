A jubileumi programra a korábbi éveket meghaladó létszámban jelentkeztek csapatok: összesen 27 társaság versenyzett, a termelők száma pedig meghaladta az ötvenet. Ovádi Péter országgyűlési képviselő (Fidesz–KDNP) köszöntőjében méltatta Sövényházi Balázs polgármester és szervezőcsapatának munkáját, egyúttal reményét fejezte ki, hogy a rendezvény a következő tíz évben is nagy sikerrel folytatódik. Cseh Tibor András, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége (Magosz) megbízott főtitkára megnyitójában arról beszélt, a hazai gasztronómiára máig jellemzők a belsőségből készült ételek, és örömét fejezte ki, hogy Nemesvámoson is éltetik ezt a hagyományt. Sövényházi Balázs polgármester a rendezvény kezdetével kapcsolatban felidézte, a település történetéhez kötődő lencséhez a tél végi disznóvágáshoz kapcsolódva a hurkakészítést emelték be a rendezvény repertoárjába. Úgy vélte, a rendezvény sikerét a közösség ereje adja. A polgármester a program sikeréért a főzőcsapatok tagjainak, a szervezőknek, a helyi termelőknek és a civil szervezeteknek mondott köszönetet.