A bakonyi megyeszékhelyen rendezett sajtótájékoztatón az is kiderült, hogy a rendezvénysorozat kapcsán a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. és a MÁV–Volán-csoport stratégiai partnerségi megállapodást kötött. Nagy Bálint, az Építési és Közlekedési Minisztérium közlekedésért felelős államtitkára elmondta, az Európa Kulturális Fővárosa programhoz kapcsolódva a vasútállomást is felújítják, a beruházás 1,105 milliárd forintból, részben hazai költségvetési támogatásból és 355 millió erre a célra elkülönített MÁV-forrásból valósul meg. Kiderült, megújul az utasforgalmi épület és annak külső homlokzata, az utasvárót új burkolat teszi majd még szebbé, és akadálymentes illemhelyet építenek ki, melyet a váróteremből könnyen meg lehet majd közelíteni. Az utasok új fotocellás ajtókon keresztül közlekedhetnek. A felvételi épület új peron- és előtetőt is kap. Új utcabútorokat helyeznek el az állomás előterében, a középső utasperonon – ahová az InterCity vonatok érkeznek –, valamint az állomásépület körzetében is. Az utaskomfort növelése érdekében továbbá a peronra vezető kijáratokat is akadálymentesítik, két új fedett utasbeállót és tíz kerékpártámaszt helyeznek el.

Az államtitkár hozzátette, a fenntarthatóság jegyében, a vasúttársaság kedvezményes árú Veszprém–Balaton 2023 EKF jegyet vezetett be. A szimbolikus 2023 forintba kerülő vasúti jegy a MÁV-Start és a GYSEV területén is érvényes, oda-vissza utazást biztosítva az ország bármely pontjáról Veszprémbe.

Porga Gyula, Veszprém polgármestere ennek kapcsán kiemelte, 116 település csatlakozott az EKF programjaihoz. Úgy fogalmazott, néhány éve, ha össze kellett volna állítani egy rangsort a városban, hogy „mi az, ami Veszprémben a leginkább felújításra szorul", akkor a sportuszoda, a déli elkerülő és a vasútállomás volt a rangsor. Mint mondta, az első kettő elkészült, átadták, most pedig reményiek szerint az állomás is megújul majd. Pafféri Zoltán, a MÁV Zrt. elnök-vezérigazgatója elárulta, tavaly 550 ezer utas fordult meg a veszprémi vasútállomáson. Ugyanakkor bíznak benne, hogy a várhatóan az EKF-re érkező 200 ezer vendég javarészt a fentartható közösségi közlekedést választja.