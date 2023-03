Támogatásból vásárolt a település vezetése hangtechnikát a kisebb eseményekhez, és fénymásolót szereztek be. Pályázati támogatás, 5,8 millió forint segítette a kommunális eszközök beszerzését, fűnyíró kistraktort és ahhoz pótkocsit, hótoló lapátot vásároltak. A hivatal épülete hasonló módon újulhatott meg, arra közel 30 millió forintot kaptak. Az összegből szigetelés készült, légkondicionáló berendezéseket és napaelemes rendszert vásároltak, kazánt cseréltek. A megyei könyvtár segítségével fellépők színesíthették a gyermeknapi, falunapi műsorokat, és jól jött a támogatás a Mikulás- és az adventikoszorú-kötés programhoz is.

Önerőből, közel egymillió forintból vásároltak és építettek mobil garázst, amely a falugondnoki busz védelmét is segíti. Az óvodában az öt évvel ezelőtti felújítás nem terjedt ki az udvari játékokra és a benti bútorokra. Ezért most 900 ezer forintból felújították a kinti játékokat, laptopot vásároltak a foglalkozásokhoz, ötven gyermek részére vásároltak új öltözőszekrényt. Szemléltető eszközöket, készségfejlesztő játékokat, a pedagógusok részére bútorokat szereztek be, minderre összesen 1,7 millió forintot költöttek önerőből.

Megvalósult a Ludas-tó melletti játszótér felújítása és minősítése közel kétmilliós összegből.