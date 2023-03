Január közepén zárták be az éttermet, miután a NÉBIH ellenőrzést tartott a helyszínen. Istenes Sándor ügyvezető akkor úgy fogalmazott, az első gondolata az volt, hogy véglegesen lehúzzák a rolót, de a kollektíva még biztatta.

Nem kívánjuk folytatni a tevékenységet, a Cserhát kft. befejezi munkáját - mondta el kérdésünkre szűkszavúan a posztra reagálva Istenes Sándor.

A Cserhát étterem tavaly év végén zárt be a belvárosban, miután eladták az ingatlant. A munkát a korábban is üzemelő Viadukt étteremben folytatták idén januártól, de az újranyitást követően nem sokkal a NÉBIH határozatlan időre bezáratta a helyet. Most pedig biztossá vált, végérvényesen lezárult egy korszak.