- A képviselő-testület megalkotta a temetkezésről szóló rendeletet, miután a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal törvényességi felhívással élt az önkormányzat felé, március 31-ei határidővel. Sümegen a köztemető, teljes nevén a Római Katolikus Temető, a Római Katolikus Egyházközség tulajdonában van, így a város együttműködési és üzemeltetési szerződés által teljesíti kötelezően ellátandó feladatát, az önkormányzat tulajdonában lévő Közszolgáltató Kft. által. A mostani rendelet kitér egyebek között az ehhez szükséges tárgyi és infrastrukturális feltételekre, a temető és ravatalozó használatának szabályaira, a sírhely méretezésére, azok elhelyezésére, gondozására, a kegyeleti szolgáltatásokra, a temetési helyek megváltásának és újraváltásának díjaira és figyelembe veszi a cég ezzel kapcsolatos költségeit is. Az alapprobléma az volt, hogy eddig minden teher a Közszolgáltató Kft.-re hárult, pedig a temetőben csak a ravatalozó az önkormányzat tulajdona. Ennek a használati díja nettó 32 ezer forint (bruttó 40 ezer), ez az az összeg, ami a városi vállalatot illeti meg. Tavaly ebből 2,6 millió forint bevétele származott a Közszolgáltatónak. Az ezen felül jelentkező költséget a cég állta, beleértve a temetőőr bérét, a fűnyírást, parkgondozást, szemétszállítást, vízdíjat, ami 2022-ben meghaladta a 14 millió forintot. Ezt felmérve többször tárgyaltunk az egyházzal az esetleges nagyobb hozzájárulás érdekében, illetve az önkormányzati szerepvállalást is módosítani kellett, hogy ne a piacon is jelen lévő vállalatunk, hanem az önkormányzat állja közvetlenül a felmerülő temetői költségeket - mondta Végh László.

A polgármester kiemelte, az egyházközség a saját, sírhelyárakból származó bevételéből a mostani rendelettervezet szerint évente 3,5 millió forintot fizetne az önkormányzatnak a temető működtetésére, ami az említett számok tükrében csak kis részét fedezi a valós költségeknek. Az egyes sírhely megváltási díja a plébánia döntése alapján 60 ezer forintba kerülne Sümegen, a kettes sírok megváltási ára 100 ezer forint. Ez teljesen az egyházközség bevételét képezi. A temetői rendeletet a képviselő-testületnek kell megalkotnia, de ehhez a tulajdonossal kötelező megállapodást kötni. Enélkül soha nem lépne életbe az új temetőrendelet. Itt a tárgyalások után sem változott a helyzet, bár a képviselő-testület még egy külön bizottságot is létrehozott ennek érdekében. Azaz, a sírhelyárak nem változnak, az alap 60 ezer forint marad.

- Főesperes-kanonok úr az utóbbi hetekben miséken és más fórumokon elmondta, hogy miért szükséges ez a díjemelés. Az önkormányzat mozgástere kizárólag a ravatalozó használati díjára terjed ki, ami az új rendelet szerint az eddigi bruttó 40 ezer forintról 60 ezerre emelkedik. Ehhez adódik még hozzá a Római Katolikus Egyházközség által megszabott sírhelyár, amiből a város nem részesül, így Sümegnek ebben a felállásban várhatóan még 7-8 millió forinttal kell kiegészítenie éves szinten a köztemetés törvényben előírtak szerinti biztosítását - tette hozzá a polgármester.