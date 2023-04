Az előadás a tavaly pünkösdkor átadott, tizenhét stációból álló keresztúthoz kapcsolódott, ami a badacsonytomaji ravatalozótól a régi pálos kolostor feltételezett helyéig, a Szent István kápolnáig vezeti fel a látogatót. Az atya arra hívta fel a figyelmet, hogy Badacsony messze földön híres a boráról, a hegyről, a Balatonról, az itteni természeti szépségekről. - Azonban azt talán kevesebben tudják, hogy itt található a környék legnagyobb temploma, ahova már most is szívesen jönnek házasságot kötni, vagy akár kereszteltetni. Ha pedig miénk ez szép, nagy templom, akkor az is egyfajta elvárás, hogy tartozzon hozzá egy lelki térség, ami a templom funkcióit kiegészíti, kibővíti. Olyan, ahol már nem csak a gyomor, hanem a lélek is tud töltekezni, vagy megpihenni - mondta Bedy Imre a tavaly átadott keresztútra utalva. A plébános úgy fogalmazott, hogy továbbra is céljuk Badacsony szakrális jellegének erősítése, hogy a jövőben ne csak a kirándulni és a szórakozni vágyók érkezzenek ide, hanem olyanok is, akik komoly lelki terheket, sebeket hordoznak magukban.