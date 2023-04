Amint azt korábban lapunkban is olvashatták, a Balaton-felvidék és a Déli-Bakony egyik csodálatos természeti értéke a Balatont tápláló, mintegy 32 kilométer hosszú Eger-víz patak, amelynek vízhozama csökkenni kezdett az elmúlt években. A folyamat megállítása érdekében jött létre egy térségi összefogás Márta István Erkel Ferenc-díjas zeneszerző vezetésével, ami az idei évben már konkrét, megvalósítható programokat is kínál.

Ezzel összefüggésben Márta István kérdésünkre elmondta, hogy az Eger-víz patakművészeti őrség 13 településen a Balaton északi részén című egész éves projekt egyik fontos állomása lesz az a három nap, amely különleges helyszíneken kiállításokra, koncertekre és helytörténeti beszélgetésekre invitálja az érdeklődőket az élő víz fontosságára és fenntarthatóságára való figyelemfelkeltés érdekében.

Mint megtudtuk, április 28-án Kultúra híd – hídkultúra címmel Veszprémben, a Szent István völgyhídon és alatta, 29-én Nagyvázsonyban, a Horváth Balázs hídnál, 30-án pedig a kapolcsi Faluhídon koncertezik többek között Szirtes Edina Mókus, a Magyar Harsona Kvartett, Juhász Réka és Juhász Dénes népzenei előadó, illetve a Cantores Ecclesiae Rézfúvós Együttes. Vetítéses helytörténeti kerekasztal-beszélgetések is lesznek mindhárom helyszínen Márkusné Vörös Hajnalka veszprémi főlevéltáros, Kandikó Csaba nagyvázsonyi helytörténész, Fábry Szabolcs polgármester és Márta István részvételével (aki egyben a Kapolcsi Helyi Értéktár vezetője).

Április 29-én, szombaton 14 és 20 óra között rendezik meg az első Eger-víz Napot Nagyvázsonyban. A Kinizsi-vár dísztermében kézműves-foglalkozás, „vizes” népdalok és versek várják a látogatókat. Az udvaron reneszánsz térzenét hallhatnak a résztvevők, és az ott lévő kis forrásban nyílik Szurdi Éva–Szabó Eszter kerámiakiállítása is. 18 órától a Reményi Antal Rendezvényházban a Duna Szimfonikus Zenekar muzsikál Szennai Kálmán vezényletével, a repertoárban természetesen a vízzel összefüggő művek hangzanak el.

Az Eger-víz megmentésére Márta István zeneszerző vezetésével jött létre széles körű összefogás, amely mostanra konkrét eredményekkel és a víz, a természet megóvását segítő programsorozattal is büszkélkedhet

Fotó: Szijártó János/Napló

Április 30-án, vasárnap 15 órakor kezdődik a Híd Tájművészeti Ösvény projekt megnyitója. A három kilométeres túra Vigántpetendtől Kapolcsig tart, főszerepben a tájjal és a művészettel. Ráadásként az Eger-víz melletti helyeken tizenhárom szabadtéri alkotást is felavatnak. A különleges installációk készítői között található Balázs Péter, Becskei Andor, Freund Éva, Kövics Milán, Kő Boldizsár, a kapolcsi Kunszt kollektív csapat, Szanyi Borbála, Szirmai Nóra, Szurdi Éva, Tóth Eszter és Turcsány Villő; ők a különböző művészeti „töltőállomásokon” mutatják be alkotásaikat. A művészeti programot Kovács Rózsa projektvezető mutatja be, és a túrát is ő koordinálja. Az eseményt több rögtönzött kis koncert és helytörténeti előadás színesíti.

Márta István külön kiemelte, hogy nagy örömükre az EKF, az NKA, a helyi önkormányzatok és a különböző civil szervezetek által támogatott program széles körű társadalmi támogatottságot élvez, a helyben élők nagy számban azonosultak a célokkal. Ezt a legutóbbi, pár héttel ezelőtti pataktakarítási akció is jól szemlélteti, hiszen a több mint kétszáz önkéntes százhatvan zsák szemetet gyűjtött össze az Eger-víz patakművészeti őrség felhívására.