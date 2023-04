Egy rövid ellenőrzést otthon is elvégezhetünk, de vannak esetek, amikor már érdemes szakszervizhez fordulni - vélekedett Pataki Gábor, a Nelson Bike Veszprém szervizvezetője. Amit mindenképp ellenőrizni kell egy áttörölgetést követően mielőtt újra kerékpárra ülünk: a gumik állapota, a lánc nyúlása (ezek élettartama egyébként 1500-2000 km), a váltó bowdenek, a fékbetétek állapota, esetleg a féktárcsák vastagsága. Ellenőrizzük le a kerekek mozgását is, továbbá a küllők feszességét. Vannak már kerékpárok, ahol évente ajánlott szoftverfrissítést is végezni. Az e-kerékpároknál további teendőink is vannak.

További részletek a videóban.