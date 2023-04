Erről a szervezők nevében Laposa Zsófia tájékoztatta lapunkat. Mint elmondta, az egyéni verseny résztvevői egy, a Badacsony hegyet megkerülő, 12 kilométeres kört tesznek meg. Itt külön díjazzák a női és férfiversenyzőket, illetve nevezhetnek háromfős váltók is női, férfi, családi kategóriában, és lesz ifjúsági különdíj is. A 102 méteres szintkülönbségű útvonalat úgy állították össze a szervezők, hogy annak utolsó szakasza kellemes levezetést biztosítson a futóknak. Nevezni még a helyszínen is lehet.

– 2016-ban indítottuk útjára Dűlőre futunk nevű jótékonysági versenyünket. A sportrendezvény résztvevői egy merőben új perspektívából ismerhetik meg az ország egyik legismertebb, ikonikus jelentőségű hegyét, a Badacsonyt. A környék turisztikai vonzerejének növelése mellett a Dűlőre futunk alapkoncepciójának másik fő eleme a jótékonyság. A nevezési díjakból a korábbi években a badacsonytomaji általános iskolát és óvodát, egy gyermekotthont támogattunk, a Badacsonytomajért Közalapítvány, a Nagycsaládosok Országos Egyesülete, a FODISZ, az Országos mentőszolgálat és a Fontanus Alapítvány volt a kedvezményezett. Az idei támogatott a „szabadonbalaton” csapata, amelynek tagjai a nevezési díjakból befolyt összegből kutatást végeznek, amelyben a Balaton és térsége beépítettségének változását vizsgálják – hangsúlyozta Laposa Zsófia, a program fő szervezője.