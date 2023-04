A 63 millió forintos beruházásról az ünnepélyes átadáson Kovács Zoltán országgyűlési képviselő beszélt, elmondta, hogy az önkormányzat sikeresen pályázott a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program támogatására. Szavai szerint fontos, hogy ne az út működjön csatornaként, ugyanakkor az utóbbi években tapasztalt aszályok miatt fontos célnak nevezte a víz megőrzését is, az elkövetkező időszak feladatának tartja több településen záportározók kialakítását.

Veinperlné Kovács Andrea polgármester megköszönte a forrásteremtést a kormánynak, ugyanis a szükséges költségeket a falu maga nem tudta volna előteremteni. A csapadéknak Porván a korszerűsítés révén megfelelő elvezetést biztosítanak, nem alakulhatnak ki villámárvizek, azok ellen is védelmet nyújt a rendszer, akkor is, ha a mezőgazdasági területek tölcsérként vezetik be a településre a vizet. A fejlesztéssel így jelentős károk előzhetők meg, épületek veszélyeztetettsége szűnt meg. Mintegy ezer méteren betonelemekkel bélelték az árkokat, megerősítették azokat a nagy esésű, a meredekebb szakaszokon mindkét oldalon, kiépítették az átereszeket, a kapubejáróknál a hidakat, máshol földárkokat újítottak fel, alakítottak ki, amelyekben a lefolyásviszonyok a szikkasztást lehetővé teszik. A faluvezető szavai szerint évtizedes problémának vetett véget ez a változtatás.

Az ünnepségen részt vett Detre Miklós, a Magyar Államkincstár elnökhelyettese, a kivitelezésben, a tervezésben részt vevők és a beruházás előnyeit élvezők, azaz több helybeli is. Az eseményen elhangzott, hogy Porva belterületi csapadékvízrendszerének megújítását még folytatni szeretnék. A most megvalósult első ütemben azon a részen végeztek átalakításokat, ahol ez a legsürgetőbb volt, de szeretnék folytatni a munkát, a település más részén is van hasonló megoldandó feladat.