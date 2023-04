Varga Antal, az akció egyik kezdeményezője, résztvevője elmondta, hogy szerencsére kevés a szemét az Eperjes-hegyen, viszont a gyűjtőzsákok mellett lombseprűket, vágóeszközöket szintén magukkal vittek, hogy a kirándulók útvonalát letisztítsák, az arra belógó ágakat lemetsszék, ne veszélyeztesse a gyalogosan túrázókat. A föld napja alkalmából került sor a tanösvénytakarításra, de Tóninak egyébként is fontos, az esztendő minden napján szívügye a környék természeti értékeinek megőrzése, mert édesapja itt pásztorkodott hajdanában, ő pedig itt született.

A Zöldág Lovasudvarban gyülekeztek a takarítótúrához csatlakozók, aztán csoportokra váltak, csapatonként több irányban indultak el, és a végén a kiindulóhelyen találkoztak. Ott már helybeli asszonyok kemencében frissen sütött kiflivel és langallóval várták őket. Amikor eléjük mentünk a szemétszedőknek, mi is csak egy összegyűrt energiaitalos dobozt találtunk, de azért csomagolóanyagok, néhány műanyag flakon és fóliadarab már náluk is volt. Azok már nem szennyezik tovább a falu határában található természeti csodát, felszedték, elvitték azokat.

„Miért jöttünk el? Itt lakunk és ennyi belefér. Gyönyörű kirándulóhelyünk az Eperjes, magunk miatt is szeretnénk tisztán tartani, és másokra is gondolunk, akik távolabbról érkeznek, azoknak se kelljen bosszankodniuk, se a természetet csúfító szemét, se amiatt, hogy ágak, csúszós avarkupacok akadályozzák sétájukat. Egyébként pedig ezen az alkalmon is jó volt kint lenni a szabadban, együtt lenni barátainkkal" – fogalmaztak kérdésünkre felelve a férfiak, akik a munka nehezét végezték.