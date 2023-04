Most is jól néznek ki, de azt szeretnék a településen élők, hogy újra virágok kerüljenek kosaraikba, mint korábban. Hamarosan így lesz, mert az össze biciklire jelentkezett örökbefogadó – tudtuk meg Németh Adrienn polgármestertől. Sőt, még szebbek, egyedibbek lehetnek az elkövetkezőkben, ha az évszakoknak megfelelően beültetik, gondozzák azokat a gazdáik. Immár felelősséggel tartoznak értük, de valószínűleg örömet is okoz majd nekik ez a feladat, ahogy a különleges utcatábla-megoldás mindenkinek, aki látja a színes bringákat. A pumpapálya, a biciklis akadálypálya és környékének tavaszi rendbetétele ugyancsak a giciek összefogása révén kezdődött el. Mivel az első napon, amikor önkénteseket hívtak, hideg, esős idő volt, nem tudtak minden teendővel végezni, ezért lesz még egy alkalom, folytatják a közös munkát, gereblyékkel, lapátokkal. Hamarosan a gyerekek tesztelhetik a pálya állapotát, kipróbálhatják azt.