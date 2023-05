Büszkeségünk 2 órája

A 10. legjobb középiskola a Lovassy!

Idén is összeállította a középiskolai rangsorát a HVG. A száz legjobb középiskola között van állami, egyházi és alapítványi intézmény is. A veszprémi Lovassy László Gimnázium kiválóan szerepelt, a 10. helyen – egyetlen vidéki intézményként – került be a legjobbak közé a tavalyi 25. helyről.

Horváth Gabriella Horváth Gabriella

20200429 Veszprém Illusztráció érettségihez A képen: A Lovassy gimnázium épülete Fotó: Balogh Ákos BA Veszprém Megyei Napló Fotós: Balogh Ákos

A vármegye középiskolái közül a 100-as listára került még a balatonalmádi Magyar–Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (42.), valamint a veszprémi Vetési Albert Gimnázium (67.) Az eduline információi szerint a rangsor készítői ebben az évben is több szempont alapján rangsorolják a hazai középiskolákat. Az egyik ilyen a 10. évfolyamosok kompetenciaméréseinek iskolai átlaga szövegértésből és matematikából, de fontos szempont az érettségi bizonyítványokba bekerült eredmények iskolai átlaga magyarból, matematikából, történelemből és idegen nyelvekből, valamint az emelt szintű érettségik aránya és a a magyar egyetemekre, főiskolákra bekerült diákok átlagpontszáma is. Mutatjuk a legjobbakat: 1. ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium (Budapest)

2. Budapest V. Kerületi Eötvös József Gimnázium

2. Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

4. Budapest I. Kerületi Toldy Ferenc Gimnázium

5. ELTE Apáczai Csere János Gyakorló Gimnázium és Kollégium (Budapest)

6. ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium (Budapest)

7. Városmajori Gimnázium (Budapest)

7. Budaörsi Illyés Gyula Gimnázium, Szakgimnázium és Technikum

9. VII. Kerületi Madách Imre Gimnázium

10. Lovassy László Gimnázium (Veszprém)

11. Szent István Gimnázium (Budapest)

12. Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium (Budapest)

13. Deák Téri Evangélikus Gimnázium (Budapest)

14. Révai Miklós Gimnázium és Kollégium (Győr)

15. Kazinczy Ferenc Gimnázium és Kollégium (Győr)

