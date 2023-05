Az érintett települések az átmenő forgalom alól mentesülnek, a külön szintű csomópontok építésével megszűnnek a keresztező mozgások, ezáltal csökken a baleseti kockázat. Szintén a biztonságosabb közlekedést szolgálja a teljes nyomvonal mentén telepített vadvédő kerítés, és közel tíz perccel javul az elérési idő Győr–Pápa viszonylatban. Az aktuális hírekről Kovács Zoltán országgyűlési képviselő tájékoztatta a sajtó képviselőit.

– Csupa jó hírem van – kezdte beszámolóját a képviselő. – A beruházás 80 százalékos készültségi fokon áll, aki napi szinten Pápa és Győr között jár, láthatja, hogy milyen jó ütemben zajlik az építkezés, az a terv, hogy 2023 utolsó negyedévére, tehát október, november, decemberre az új nyomvonal elkészül és átadjuk. Az északi csomóponton – amíg a végleges állapot ki nem alakul – lesznek forgalmi változások, ez érinti a Pápa felől Győr, illetve Marcaltő irányába közlekedőket, sőt a Vaszari úton is lesz egy kisebb változás: az egy sávon zajló váltakozó irányú forgalmat átterelik a megépült körforgalomba annak érdekében, hogy az újonnan kivitelezett reptéri bekötőút csatlakozása is kialakítható legyen a terv szerinti, végleges állapotára. Ami még fontos, hogy 99 százalékban a teljes alapaszfalt elkészült, 75 százalékban a teljes pálya vonalán megvan a kötőréteg is, sőt, ennek köszönhetően több helyen elkezdték már a kopóréteget is ráhúzni, mely után a terelő- és záróvonalakat festik majd fel. Megépítenek 23 darab műtárgyat, melyből egy vadátjáró és további öt esetén biztosított a vadátjárás. Úgy gondolom, év végétől Pápa és Győr között gyorsabban, biztonságosabban lehet majd közlekedni.