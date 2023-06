- Minden évben egy alkalommal játéktérré változnak a tantermek és az udvar, ahol amennyiben a játékos, tréfás feladatokat meg tudják oldani a gyerekek, jutalmul az iskola területén érvényes fizetőeszközt, fabatkát kapnak - mesélte Szücs Gábor, az iskola igazgatója.

- Az egyik tantermet boltnak rendeztük be, ahol ezeket a fabatkákat édességekre, játékokra lehetett beváltani. Nagyon örülök, hogy sokan támogatták a rendezvényünket, szülők, cégek járultak hozzá a nap sikeres lebonyolításához, hozzánk hasonlóan ők is úgy gondolták, hogy a gyerekek jókedve, vidámsága, idejüknek hasznos eltöltése szent ügy. Próbáltunk minél szélesebb körű feladatokat kitalálni, volt például lekvároskenyér-evő verseny, labdajátékok, üveggolyó keresés vagy épp vízivó verseny. Külön ki szeretném emelni a szülők hozzáállását és munkáját, akik sokat készültek és az egyes állomásokon is segítettek.

Szücs Gábor elmondta, az Andorka Eszter Program keretében – mely az elesettek megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért és az egyház aktív társadalmi jelenlétének elősegítéséért valamint a nehéz körülmények között élő fiatalok, fogyatékkal élők, megsegítéséért, az előítéletek leküzdéséért munkálkodik - a Vajda Márta Óvoda, Általános Iskola Készségfejlesztő Szakiskola és EGYMI tanulóit látták vendégül.

Fotó: Haraszti Gábor/Napló

- A program speciális tanulókkal való kapcsolatot is támogat, ennek első állomásaként iskolánk ötödik osztálya játékos sportversenyen vett részt a Vajda-iskolában, most pedig ők látogattak hozzánk – tette hozzá az igazgató.