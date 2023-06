Magunkhoz édesgethetjük a tihanyi ürgéket

A cuki ürgék nagyon óvatosak, de egy kis türelemmel, no meg egy kis élelemmel akár magunkhoz is édesgethetjük őket. Legalább is ezt mondja a fotós Gelencsér Zoltán, aki megkapó pillanatképeket készített a rágcsálók tihanyi birodalmáról.

– Az ürgéket szerintem nem lehet nem szeretni – meséli a nemesvámosi fotós. – Először csak távolról figyeltem őket.

Elég ijedősek, bármilyen nagyobb hanghatásra, hirtelen mozdulatra visszabújnak az üregükbe.

Hogy közelről is lencsevégre tudjuk őket kapni, türelemre és nyugalomra van szükség. Ha 15-30 percig egy helyben maradunk, akkor megszoknak bennünket, és előmerészkednek. Az sem baj, ha valami magot, zöldséget vagy gyümölcsöt viszünk nekik. Tapasztalataim szerint ezeket szeretik. Viszont ne adjunk nekik olyan élelmet, ami nem található meg a természetben! Például kekszet – figyelmeztet Gelencsér Zoltán, aki szerint bárki le tudja fotózni a mókás állatokat. Mint mondja,

kis türelemmel távolabbról, nagyobb türelemmel közelebbről kaphatók lencsevégre.

Gelencsér Zoltán a Képolvasók Fotóklub Egyesület tagja, egyik kedvenc fotós helyszíne a Balaton. Több pályázaton is sikerrel szerepelt, 2023-ban a "Magyarország 365 fotópályázaton" mintegy 120 ezer képből választották ki képét, amit a Duna-korzón állítottak ki. Jelenleg azon dolgozik, hogy megszerezze a FIAP (Nemzetközi Fotóművészeti Szövetség) diplomáját.

A kölykök is figyelnek minden rezdülésre, nehogy egy kerecsensólyom lecsapjon rájuk

Fotó: Gelencsér Zoltán - hivatalos

Még a lábunkra is felmásznak

Zoltán elmesélte, hogy a családdal is gyakran ellátogatnak Tihanyba, ahol rengeteg érdekes látnivaló van. Például az Őrtorony kilátó, Sajkod, Gödrös, a Bencés Apátság, vagy az Apátság melletti kilátás a Balatonra. És persze az ürgék.

– Hatalmas élmény, amikor ilyen közel merészkednek hozzánk ezek a kis jószágok – mondja a fotós.

– Ha jól emlékszem fiamnál fordult elő először, hogy a lábára is felmászott az egyik ürge.

Annyira megszokta, hogy kap valamit. Rajta kutatott a finomságok után.

Mindenki mondja: csíz!

Fotó: Gelencsér Zoltán - hivatalos

Tudtad?

Az ürge olyan lyukakat fúr a földbe, amelyek létfontosságúak más állatok számára. Oda bújnak el a kétéltűek, hüllők, és különböző rovarok is.

Több méter hosszúságú, többkijáratos járatrendszert alakít ki a föld alatt. Az éjszakákat a biztonságos üregben tölti.

Ha a felszínen tartózkodó ürgék bármelyike ragadozót pillant meg, éles füttyel figyelmezteti társait, mire azok gyorsan behúzódnak járataikba.

A XX. század közepén irtották őket rágcsáló mivoltuk miatt, így kezdték elveszteni az életterüket. Később védett fajjá nyilvánították őket. Természetvédelmi értéke 250 000 Ft.

A tihanyi ürgéket 2003-ban telepítették a Belső-tó mellé. A szentkirályszabadjai reptéren fogták be őket.

Nyitókép: Gelencsér Zoltán - hivatalos