Az éjszakai járatok pénteken és szombaton éjfélkor (42-es jelzéssel) és 0.26-kor (47-es jelzéssel) a Hotel megállóhelytől indulnak. Emellett 23.20-kor mentesítő különjárat indul „FELEZŐ – Vasútállomás” jelzéssel a Rózsa utca megállóhelytől (Gyárkert oldal) a Vasútállomás irányába, amely érinti az Autóbusz-állomás megállóhelyet is. A társaság közölte azt is, a menetrend szerint 23.00-kor (42-es jelzéssel) és 23.26-kor (47-es jelzéssel) a Hotel megállóhelytől éjszakai járatok is közlekednek. A 42-es éjszakai járatok csuklós autóbuszok lesznek, emiatt forgalmi okokból a Völgyhíd tér érintésével közlekednek, nem járnak azonban a Ranolder János tér, a Sziklai János utca és a Patak tér megállóhelyeknél. A társaság június 18-án, vasárnap a Hosszúasztal Piknikhez kapcsolódva többletjáratokat közlekedtet a 10-es járat vonalán 14 és 19 óra között. A Vasútállomástól minden óra 10 és 40 perckor indulnak a járatok, amelyek minden órában 18 és 48 perckor lesznek a Hotel megállóhelynél. A veszprémvölgyi rendezvény gyalogosan a Patak tér megállóhelytől közelíthető meg. A V-Busznál június 16-án, péntektől tanszüneti menetrend lép életbe, jegyezték meg.