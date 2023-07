Lamos Péter, a beruházást lebonyolító Veszprém 2030 Kft. ügyvezetője elmondta, a Veszprémi Tankerülettel és az önkormányzattal együttműködve elindított felújítással a középiskolai kollégium éttermének műszaki problémáját orvosolják. Felidézte, az 1964-ben épült kollégium étkezője csapadékos időjárás esetén rendre beázott, mert a lapostetős épület szigetelése elöregedett. A közelmúltban indult kivitelezés során az épület és a tető új szigetelést kap, valamint kicserélik a külső nyílászárókat is. A külső megújítás után az épület belső tere is megújul: a régi állmennyezet helyére új kerül, kicserélik a működésképtelen lámpatesteket, és a kivitelező javítja a PVC-padló alatti aljzatot is.

A beruházással olyan közösségi tér jön létre, ahol a diákok iskolaidőn kívül találkozhatnak, és programokat szervezhetnek, emelte ki Lamos Péter.

A fejlesztés összköltsége 117 millió forint, a beruházás szeptemberre készül el.