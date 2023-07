Szeptemberben lesz három évtizede, hogy az Anna téren Szendi József érsek megáldotta az új plébánia épületét, mely először a Széchenyi, majd a Jókai utcán kapott helyet. 1993. szeptember 12-én készült el a jelenlegi plébániaépület, melyet az évek során helyet adott a hívek találkozásának és szolgálta az egyházközség minél teljesebb egységét. Harminc év után azonban erősen megkopott az épület külső homlokzata, ezért vált szükségessé a felújítás.

- Két év alatt épült meg a plébánia, mely több funkciót is ellát – mesélte Salgó Ferenc atya. - Egyrészt hivatal, azaz a hívek ügyeiket itt intézhetik, másrészt a plébános lakása, de helyszíne a katolikus közösségeknek, a közösségi élet szervezését is szolgálja. A homlokzati rész az idő viszontagságai miatt már felújításra szorult, s a plébánia alapításának 80 éves jubileuma alkalmat adott a beruházás elvégzésére. Mintegy másfél millió forintból a szakemberek átfestik a homlokzatot, valamint az ereszek javítását is elvégzik.

Salgó Ferenc kiemelte, a Szent Anna plébánia hívei sok értéket, erőt, hűséget mutattak fel az elmúlt időben. A Szent Anna Egyházközség képviselő-testülete szeretné, ha plébániájuk arculata ezúttal is tanúskodna híveik áldozatkészségéről, épp ezért minden felajánlást szívesen fogadnak. A megújult épület megáldása szeptember 10-én lesz, ekkor tartják hittanosaik tanévnyitó szentmiséjét is.