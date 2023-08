Húsgombóc vadhúsokból, sörben párolva vagy ötféle gombából készült pörköltben kifőzve, kapros nokedlivel. Bakonyi, azaz gombás lángos és palacsinta vagy krumplis bugyelláris. Szarvashús zöldfűszerekkel középkori hangulatban, vaslábasban, vaslapon sütött lepénnyel. Az a tapasztalatom, hogy ha a környéken szabadtéri rendezvényen főznek, oda érdemes menni, ahol Somogyi Tamást látni. A Pápai Szakképzési Centrum Reguly Antal Szakképző Iskolájának és Kollégiumának vendéglátás szakoktatójával beszélgettünk, aki Veszprémben tanult, a régi Keriben sajátította el a szakma alapjait.

Somogyi Tamás

Fotó: Rimányi Zita

Miért választotta ezt a pályát? A nagyszülőknél töltött nyarak, a sváb ízek meghatározóak voltak számára.

Szereti a bakonyi erdők, mezők fűszereit. Máig kedvenc fűszere a kakukkfű, ezt minden tanítványa tudja róla.

"Kérek még!" – ez a legnagyobb dicséret számára.

Nem a grammozásban, nem a hozzávalók pontos kimérésében hisz, hanem abban, hogy rá lehet érezni a mennyiségekre, az ízekre.

Mindig tanul a tanítványaitól.

A gyakorlatba, az éles helyzetekbe játékosan bevezeti a diákokat, versenyekre, szabadtéri rendezvényekre együtt megy velük sütni-főzni.

Időszerű, életszerű ismereteket ad át számukra azért is, mert nem szakadt el teljesen a gyakorlattól, éttermek munkájába is besegít.

Jól kifőzi a hagyományos és tájjellegű ételek életben tartásának módját.

Akkor igazán kreatív, ha csak pár alapanyagból kell dolgoznia.

Kedvence a pásztortarhonya.

Otthon többnyire a felesége főz, de többször ő is, együtt a gyerekeivel.

Az egyik mumusa volt a kézzel nyújtott rétes, nemrégiben azt is megtanulta jól elkészíteni. Az anyósától kapta a receptet, a "gondolomformán" mennyiségekkel, a tanítványaival együtt gyakorolta a nyújtást.